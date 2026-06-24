https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trumptan-abd-senatosuna-tepki-iran-tasarisi-dusmana-yardim-sagliyor-1106741034.html
Trump'tan ABD Senatosu'na tepki: 'İran tasarısı düşmana yardım sağlıyor'
Trump'tan ABD Senatosu'na tepki: 'İran tasarısı düşmana yardım sağlıyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senato'sunda kabul edilen ve İran'a yönelik askeri harekatı sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarını sert sözlerle... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T12:17+0300
2026-06-24T12:17+0300
2026-06-24T12:22+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'nda kabul edilen ve İran’a karşı askeri operasyonları sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısına tepki gösterdi. Trump, söz konusu girişimin ABD’nin çıkarlarına zarar verdiğini ve İran’a avantaj sağladığını öne sürdü.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran’ın son dönemde ABD karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını savunarak, Tahran yönetiminin uzun yıllardan sonra ilk kez Washington’a ve ABD başkanına saygı duyduğunu iddia etti.Trump, bu süreçte Senatonun savaş yetkileri tasarısını gündeme almasını eleştirerek, oylamayı “zamanlaması kötü ve anlamsız” olarak nitelendirdi.Trump ayrıca, Senatonun aldığı kararın “düşmana yardım ve konfor sağladığını” öne sürdü ve bazı Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlarla birlikte hareket etmesini eleştirdi.Dört Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla aynı yönde oy kullandığını belirten Trump, “Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım” değerlendirmesinde bulundu.Senatoda dikkat çeken oylamaABD Senatosunda yapılan oylamada, dört Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle, Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı kabul edilmişti.Karar doğrudan bağlayıcı bir nitelik taşımıyor. Ancak oylama, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat bazı senatörlerin İran’a yönelik askeri operasyonlar ve Trump yönetiminin Tahran ile yürüttüğü süreç konusundaki endişelerini ortaya koyması açısından önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trumptan-netanyahuya-gazze-cikisi-tum-yahudiler-senden-bikti-1106738301.html
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abd, donald trump, i̇ran, tahran, abd senatosu
Trump'tan ABD Senatosu'na tepki: 'İran tasarısı düşmana yardım sağlıyor'
12:17 24.06.2026 (güncellendi: 12:22 24.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senato'sunda kabul edilen ve İran'a yönelik askeri harekatı sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarını sert sözlerle eleştirdi. Trump, tasarının 'düşmana yardım ve konfor sağladığını' savunurken bazı Cumhuriyetçi senatörleri de hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'nda kabul edilen ve İran’a karşı askeri operasyonları sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısına tepki gösterdi. Trump, söz konusu girişimin ABD’nin çıkarlarına zarar verdiğini ve İran’a avantaj sağladığını öne sürdü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran’ın son dönemde ABD karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını savunarak, Tahran yönetiminin uzun yıllardan sonra ilk kez Washington’a ve ABD başkanına saygı duyduğunu iddia etti.
Trump, bu süreçte Senatonun savaş yetkileri tasarısını gündeme almasını eleştirerek, oylamayı “zamanlaması kötü ve anlamsız” olarak nitelendirdi.
Trump ayrıca, Senatonun aldığı kararın “düşmana yardım ve konfor sağladığını” öne sürdü ve bazı Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlarla birlikte hareket etmesini eleştirdi.
Dört Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla aynı yönde oy kullandığını belirten Trump, “Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım” değerlendirmesinde bulundu.
Senatoda dikkat çeken oylama
ABD Senatosunda yapılan oylamada, dört Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle, Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı kabul edilmişti.
Karar doğrudan bağlayıcı bir nitelik taşımıyor. Ancak oylama, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat bazı senatörlerin İran’a yönelik askeri operasyonlar ve Trump yönetiminin Tahran ile yürüttüğü süreç konusundaki endişelerini ortaya koyması açısından önem taşıyor.