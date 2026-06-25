https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abd-askerleri-iran-savasindaki-yaralanmalar-kayitlarda-daha-hafif-gosterildi-1106776454.html

ABD askerleri: İran savaşındaki yaralanmalar kayıtlarda 'daha hafif' gösterildi

ABD askerleri: İran savaşındaki yaralanmalar kayıtlarda 'daha hafif' gösterildi

Sputnik Türkiye

İran ile yaşanan savaş sırasında yaralanan iki ABD askeri, yaralanmalarının resmi kayıtlarda olduğundan daha hafif gösterildiğini söyledi. Pentagon ise... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T18:31+0300

2026-06-25T18:31+0300

2026-06-25T18:31+0300

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Amerika merkezli CBS News tarafından yayımlanan habere göre, İran'a ait bir insansız hava aracının 1 Mart'ta Kuveyt'teki Şuaiba Limanı askeri üssünü hedef aldığı saldırıda yaralanan iki ABD askeri, sağlık durumlarının resmi kayıtlarda doğru yansıtılmadığını söyledi.Haberde, saldırıda altı askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin yaralandığı belirtilirken, Başçavuş Rodney Bearman ile Kıdemli Çavuş Cory Hicks'in ailelerine yaralarının hafif olduğu yönünde bilgi verildiği aktarıldı.Bearman'ın kayıtlarında şarapnel yaraları, beyin sarsıntısı, işitme ve görme kaybı ile akciğer hasarı bulunduğu, buna rağmen resmi kayıtlarda 'ciddi yaralı değil' olarak sınıflandırıldığı öne sürüldü. Hicks ise ilk bilgilendirmede yaralarının 'hafif' olarak aktarıldığını ancak daha sonra Almanya'ya ve ardından ABD'deki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne sevk edilerek travmatik beyin yaralanması nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.Pentagon reddettiHicks, "Ordunun ve Pentagon'un bu olayı kasıtlı olarak olduğundan hafif gösterdiğine kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kullanırken, Bearman'ın eşi Amy Bearman da eşinin sağlık durumunun kendilerine ilk etapta eksik aktarıldığını savundu.ABD Ordusu Sözcüsü ise iddiaları reddederek, ailelerin askeri yaralanma sınıflandırmalarını yanlış yorumladığını belirtti. Sözcü, yalnızca yaralanmaları nedeniyle 72 saat içinde hayatını kaybetme riski bulunan askerlerin 'ciddi yaralı' veya 'çok ağır yaralı' olarak sınıflandırıldığını ifade etti.Haberde ayrıca, çatışmalarda şu ana kadar 16 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla askerin yaralandığı belirtilirken, saldırıdan kurtulan bazı askerlerin olay öncesinde üsse ek sağlık desteği talep ettikleri ancak bunun sağlanmadığını öne sürdükleri aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bm-komiseri-turk-filistinlilerin-acilari-avrupadaki-tartismalarda-gorulmuyor-1106772909.html

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