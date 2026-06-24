https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/tbmmde-kabul-edildi-emniyet-teskilatina-iliskin-yeni-duzenleme-1106752181.html
TBMM'de kabul edildi: Emniyet teşkilatına ilişkin yeni düzenleme
TBMM'de kabul edildi: Emniyet teşkilatına ilişkin yeni düzenleme
Sputnik Türkiye
Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanunla Emniyet Teşkilatı'nın... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Yasayla birlikte Emniyet Teşkilatı'nda yönetim yapısı yeniden düzenlenirken, amir rütbelerine ilişkin kadro oranları artırıldı. Ayrıca, emniyet eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra sağlık gerekçesiyle görevden ayrılmak zorunda kalan ve gerekli şartları taşıyan personele, başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda görev alma hakkı tanındı.Basın alanında yapılan düzenlemeyle internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesi için haber sayısı, okur sayısı, yayın süresi ve kadro gibi kriterler getirildi. Kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ihlalin niteliğine göre 1 günden 25 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek.Vergi düzenlemeleri kapsamında kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden gerçek usuldeki gelir vergisi mükellefleri için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getirildi. Akaryakıt ve LPG sektöründe ise vergi güvenliğini artırmak amacıyla teminat uygulamalarının kapsamı genişletildi.Kanunla, taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde gelir ve KDV istisnası sağlanırken, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarıldı.Yerel yönetimlere yönelik düzenleme kapsamında ise belediyeler ve il özel idarelerine ait taşınmazların satış bedellerinin en az yüzde 25'i peşin olmak üzere, en fazla 2 yıl vadeyle ve 12 taksitte ödenebilmesine imkan tanındı.Ayrıca, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa projelerine yönelik KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılırken, TCMB personeline ilişkin disiplin hükümleri de yeniden düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sayistay-baskanligi-seciminde-metin-yener-yeniden-goreve-secildi-1106749214.html
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tbmm, meclis, meclis komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis genel kurulu, meclis genel kurulu, kanun, kanun teklifi, emniyet, emniyet müdürlüğü, basın
tbmm, meclis, meclis komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis genel kurulu, meclis genel kurulu, kanun, kanun teklifi, emniyet, emniyet müdürlüğü, basın
TBMM'de kabul edildi: Emniyet teşkilatına ilişkin yeni düzenleme
Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanunla Emniyet Teşkilatı'nın personel yapısı yeniden düzenlenirken, sağlık nedeniyle görevden ayrılan bazı personele Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na atanma hakkı tanındı.
Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Yasayla birlikte Emniyet Teşkilatı'nda yönetim yapısı yeniden düzenlenirken, amir rütbelerine ilişkin kadro oranları artırıldı. Ayrıca, emniyet eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra sağlık gerekçesiyle görevden ayrılmak zorunda kalan ve gerekli şartları taşıyan personele, başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda görev alma hakkı tanındı.
Basın alanında yapılan düzenlemeyle internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesi için haber sayısı, okur sayısı, yayın süresi ve kadro gibi kriterler getirildi. Kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ihlalin niteliğine göre 1 günden 25 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek.
Vergi düzenlemeleri kapsamında kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden gerçek usuldeki gelir vergisi mükellefleri için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getirildi. Akaryakıt ve LPG sektöründe ise vergi güvenliğini artırmak amacıyla teminat uygulamalarının kapsamı genişletildi.
Kanunla, taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde gelir ve KDV istisnası sağlanırken, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarıldı.
Yerel yönetimlere yönelik düzenleme kapsamında ise belediyeler ve il özel idarelerine ait taşınmazların satış bedellerinin en az yüzde 25'i peşin olmak üzere, en fazla 2 yıl vadeyle ve 12 taksitte ödenebilmesine imkan tanındı.
Ayrıca, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa projelerine yönelik KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılırken, TCMB personeline ilişkin disiplin hükümleri de yeniden düzenlendi.