https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/lavrov-bati-rusyanin-uyarilarini-kulak-ardi-etmemeli-1106742942.html
Lavrov: Batı, Rusya’nın uyarılarını kulak ardı etmemeli
Lavrov: Batı, Rusya’nın uyarılarını kulak ardı etmemeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’nın kırmızı çizgilerini ve güvenlik uyarılarını sonsuza kadar görmezden gelemeyeceğini belirterek... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T14:00+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 12. Primakov Okumaları Forumu'nda küresel siyaset ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Batı'nın Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerini ve bölgedeki Rusça konuşan nüfusun hak ihlallerini görmezden gelemeyeceğini belirten Lavrov, “Hasımlarımız, uyarılarımızı sonsuza kadar ve cezasız kalacaklarını düşünerek kulak ardı edemezler” dedi.‘Top bizde değil’Ukrayna krizinin çözümü konusunda Rusya'nın her an masaya oturmaya hazırolduğunu ancak masada “ciddi bir teklif” olması gerektiğini ifade eden Lavrov, Batı'nın samimiyetsizliğini futbol benzetmesiyle eleştirdi:Alaska hatırlatması ve İstanbul şartlarıAvrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki mevcut duruşunu "sağduyudan uzak" olarak nitelendiren Lavrov, yapıcı fikirlere açık olduklarını söyledi.Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’daki zirvede varılan mutabakatlara sadık olduğunu belirten Bakan, Washington'ın bu görüşmede Putin tarafından da desteklenen Ukrayna teklifine hâlâ resmi bir yanıt vermediğini hatırlattı.Haberde, Rusya'nın müzakere şartlarının; 2022 İstanbul mutabakatı, Anchorage görüşmelerinin sonuçları, sahadaki askeri gerçeklikler ve Putin'in 2024'te açıkladığı (Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'den çekilmesi ile NATO hedeflerinden vazgeçmesi) ilkeler temelinde olduğu aktarıldı. Lavrov, müzakerelerin başlaması için Rus ordusunun cephe hattında durmayacağının da altını çizdi.‘Batı çok kutupluluğu hazmedemiyor’Batılı ülkelerin çok kutuplu dünya düzenini kabul etmekte zorlandığını belirten Lavrov, ABD ve İngiltere'ye yönelik suçlamalarını şu başlıklarla sürdürdü:Lavrov ayrıca, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonlandırılmasını desteklediklerini ve ihtiyaç duyulması halinde Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ukraynada-insansiz-sistemler-merkezi-vuruldu-sumide-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-1106741472.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uluslararası primakov okumaları forumu, batı, ukrayna, nato, dünya kupası, donald trump, keir starmer
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uluslararası primakov okumaları forumu, batı, ukrayna, nato, dünya kupası, donald trump, keir starmer
Lavrov: Batı, Rusya’nın uyarılarını kulak ardı etmemeli
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’nın kırmızı çizgilerini ve güvenlik uyarılarını sonsuza kadar görmezden gelemeyeceğini belirterek, Ukrayna krizinde geçici çözümlere veya içi boş vaatlere teslim olmayacaklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 12. Primakov Okumaları Forumu'nda küresel siyaset ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Batı'nın Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerini ve bölgedeki Rusça konuşan nüfusun hak ihlallerini görmezden gelemeyeceğini belirten Lavrov, “Hasımlarımız, uyarılarımızı sonsuza kadar ve cezasız kalacaklarını düşünerek kulak ardı edemezler” dedi.
Ukrayna krizinin çözümü konusunda Rusya'nın her an masaya oturmaya hazırolduğunu ancak masada “ciddi bir teklif” olması gerektiğini ifade eden Lavrov, Batı'nın samimiyetsizliğini futbol benzetmesiyle eleştirdi:
"Şu an devam eden Dünya Kupası'nın diliyle konuşacak olursak; top bizim sahamızda değil. Üstelik topu bize sürekli ofsayttan atmaya çalışıyorlar, bu oyun sökmez. Biz diplomatik çözüme açığız ama artık kimsenin sadece sözüne güvenerek hareket etmeyeceğiz. Biz düz ve samimi insanlarız. Belki geçmişte bizi yanıltmayı başardılar ama artık her an teyakkuzdayız ve hile yapılmasına izin vermeyeceğiz."
Alaska hatırlatması ve İstanbul şartları
Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki mevcut duruşunu "sağduyudan uzak" olarak nitelendiren Lavrov, yapıcı fikirlere açık olduklarını söyledi.
Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’daki zirvede varılan mutabakatlara sadık olduğunu belirten Bakan, Washington'ın bu görüşmede Putin tarafından da desteklenen Ukrayna teklifine hâlâ resmi bir yanıt vermediğini hatırlattı.
Haberde, Rusya'nın müzakere şartlarının; 2022 İstanbul mutabakatı, Anchorage görüşmelerinin sonuçları, sahadaki askeri gerçeklikler ve Putin'in 2024'te açıkladığı (Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'den çekilmesi ile NATO hedeflerinden vazgeçmesi) ilkeler temelinde olduğu aktarıldı. Lavrov, müzakerelerin başlaması için Rus ordusunun cephe hattında durmayacağının da altını çizdi.
‘Batı çok kutupluluğu hazmedemiyor’
Batılı ülkelerin çok kutuplu dünya düzenini kabul etmekte zorlandığını belirten Lavrov, ABD ve İngiltere'ye yönelik suçlamalarını şu başlıklarla sürdürdü:
İngiltere ve ABD desteği:
"Keir Starmer başbakanlığındaki İngiltere, Ukrayna'nın terör faaliyetlerini artırması için elinden geleni yaptı. Ukrayna'nın gerçekleştirdiği eylemleri, ABD ve İngiltere'nin istihbarat ve hedefleme desteği olmadan yapması imkansızdır.
"
Buça olayları:
"Ukrayna yönetimi, Buça'da hayatını kaybettiği iddia edilen kişilerin listesini hâlâ Rusya'ya sunabilmiş değil.
"
Rusya-Çin ortaklığı:
"Moskova ve Pekin arasındaki güçlü bağ, küresel istikrarın korunmasındaki en önemli unsurdur.
"
Lavrov ayrıca, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonlandırılmasını desteklediklerini ve ihtiyaç duyulması halinde Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.