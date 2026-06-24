https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/lavrov-bati-rusyanin-uyarilarini-kulak-ardi-etmemeli-1106742942.html

Lavrov: Batı, Rusya’nın uyarılarını kulak ardı etmemeli

Lavrov: Batı, Rusya’nın uyarılarını kulak ardı etmemeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’nın kırmızı çizgilerini ve güvenlik uyarılarını sonsuza kadar görmezden gelemeyeceğini belirterek... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T14:00+0300

2026-06-24T14:00+0300

2026-06-24T13:57+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 12. Primakov Okumaları Forumu'nda küresel siyaset ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Batı'nın Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerini ve bölgedeki Rusça konuşan nüfusun hak ihlallerini görmezden gelemeyeceğini belirten Lavrov, “Hasımlarımız, uyarılarımızı sonsuza kadar ve cezasız kalacaklarını düşünerek kulak ardı edemezler” dedi.‘Top bizde değil’Ukrayna krizinin çözümü konusunda Rusya'nın her an masaya oturmaya hazırolduğunu ancak masada “ciddi bir teklif” olması gerektiğini ifade eden Lavrov, Batı'nın samimiyetsizliğini futbol benzetmesiyle eleştirdi:Alaska hatırlatması ve İstanbul şartlarıAvrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki mevcut duruşunu "sağduyudan uzak" olarak nitelendiren Lavrov, yapıcı fikirlere açık olduklarını söyledi.Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’daki zirvede varılan mutabakatlara sadık olduğunu belirten Bakan, Washington'ın bu görüşmede Putin tarafından da desteklenen Ukrayna teklifine hâlâ resmi bir yanıt vermediğini hatırlattı.Haberde, Rusya'nın müzakere şartlarının; 2022 İstanbul mutabakatı, Anchorage görüşmelerinin sonuçları, sahadaki askeri gerçeklikler ve Putin'in 2024'te açıkladığı (Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'den çekilmesi ile NATO hedeflerinden vazgeçmesi) ilkeler temelinde olduğu aktarıldı. Lavrov, müzakerelerin başlaması için Rus ordusunun cephe hattında durmayacağının da altını çizdi.‘Batı çok kutupluluğu hazmedemiyor’Batılı ülkelerin çok kutuplu dünya düzenini kabul etmekte zorlandığını belirten Lavrov, ABD ve İngiltere'ye yönelik suçlamalarını şu başlıklarla sürdürdü:Lavrov ayrıca, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonlandırılmasını desteklediklerini ve ihtiyaç duyulması halinde Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uluslararası primakov okumaları forumu, batı, ukrayna, nato, dünya kupası, donald trump, keir starmer