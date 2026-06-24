https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/yksde-hatali-soru-tartismasi-gundem-oldu-nermin-mi-neriman-mi-tartismasi--1106735842.html

YKS'de hatalı soru tartışması gündem oldu: Nermin mi Neriman mı tartışması

YKS'de hatalı soru tartışması gündem oldu: Nermin mi Neriman mı tartışması

Sputnik Türkiye

YKS'de edebiyat testindeki 'Handan' sorusunda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılması tartışmalara neden oldu. Soru sosyal medyada da gündem... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T08:44+0300

2026-06-24T08:44+0300

2026-06-24T08:44+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

soru

yks soru iptali

hatalı soru

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Hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Türk Dili ve Edebiyatı testinde 'Handan' romanındaki karakterin isminin 'Neriman' olmasına rağmen soruda 'Nermin' olarak yazılması tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kişi 'kafa karışıklığı' yarattığı için sorunun iptal edilmesini istedi. Yine matematik testinde de bir sorunun hatalı olduğu öne sürüldü. Kafa karışıklığına neden olduMilliyet'in haberine göre Türk Dili ve Edebiyatı testinde Halide Edib Adıvar’ın Handan kitabıyla ilgili soruda karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer aldı. Soruyla ilgili konuşan eğitimci Talat Almaz, “Roman karakteri yanlış yazılmış. Her ne kadar sorunun diğer bölümleri doğru olsa da bu kısmın yanlış yazılması sorunun bilimselliğine gölge düşürmekte. Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar, Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın, Murathan Mungan’ın Yüksek Topuklar gibi birçok kitapta ‘Nermin’ karakterinin kullanılması soruyu okuyan adaylarda kafa karışıklığına yol açmıştır" açıklaması yaptı. Edebiyat sorusu iptal edilir mi?Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüpoğlu ise “Soru metninde Neriman yerine Nermin yazılması öğrencilerin aklını karıştırabilecek bir durum oluşturacaktır. Ancak Refik Cemal karakteri de geçtiği için soru tamamen bozulmuş sayılmıyor ve bu yüzden iptal edilme ihtimali düşük görülüyor” diye konuştu.Sosyal medyada 'iptal' tartışmasıSoru sosyal medyada da tartışma yaratırken bazı kullanıcılar sorunun iptal edilmesini istedi. Bir kullanıcı, "Soruya itiraz edildiği takdirde büyük ihtimalle iptal. AYT Edebiyatta sorulan bu soruda Handan romanında Nermin adında bir karakter yok Neriman var" derken başka bir kullanıcı ise "Ben Refik Cemal’den yola çıkıp doğru yaptım ama Nermin bilgisi başta beni de yanlış yönlendirmişti. Bir kişi bile sırf bu yüzden yanlış yaptıysa o kişi için haksızlık" ifadelerini kullandı. Matematik testi ikiye böldüMatematik testinde ise ‘Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma’ sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYME'nin açıkladığı şık olmadığını söylerken sorunun iptal edilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/2026-yks-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106678381.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), soru, yks soru iptali, hatalı soru