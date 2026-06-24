https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/yeni-arastirma-d-vitamini-eksikligi-yil-boyu-devam-edebiliyor-1106749486.html

Yeni araştırma: D vitamini eksikliği yıl boyu devam edebiliyor

Yeni araştırma: D vitamini eksikliği yıl boyu devam edebiliyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, yaz aylarında güneşe çıkmanın bazı kişilerde D vitamini seviyelerini yükseltmeye yetmeyebileceğini ortaya koydu. Bulgular, özellikle... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T18:45+0300

2026-06-24T18:45+0300

2026-06-24T18:45+0300

sağlik

d vitamini

güneş

kemik

vitamin eksikliği

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106749322_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_d1522f5efe5d933bac72c5ad47f57c78.png

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, birçok kişinin düşündüğünün aksine yaz güneşinin her zaman D vitamini eksikliğini gidermeye yetmediğini ortaya koydu.Araştırmacılar, kuzey İngiltere'de yaşayan yaklaşık 300 kişinin D vitamini seviyelerini inceledi. Sonuçlar, özellikle yaşlı bireyler ve bazı risk gruplarında D vitamini seviyelerinin yıl boyunca düşük kalabildiğini gösterdi.Yaz güneşi beklenen etkiyi göstermediAraştırmada, 65 yaş ve üzerindeki bireyler ve farklı etnik kökenlerden katılımcıların D vitamini seviyeleri değerlendirildi.Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların önemli bir bölümünde D vitamini yetersizliği görüldü. Araştırmacıların dikkatini çeken en önemli bulgu ise seviyelerin yaz aylarında bile anlamlı şekilde yükselmemesi oldu.Araştırmanın eş yürütücülerinden Newcastle Üniversitesi İnsan Beslenmesi ve Egzersiz Araştırmaları Merkezi Profesörü Bernard Corfe, "D vitamini seviyelerinin, normalde toparlanmasını beklediğimiz yaz aylarında bile yükselmemesi dikkat çekici" dedi.Corfe, "Kuzey İngiltere gibi bölgelerde yaşayan insanlar için bu sonuçlar, özellikle yaşlılar ve risk altındaki gruplarda güneş ışığının tek başına yeterli olmayabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Uzmanlar yeni önlemler istiyorD vitamini, kemik sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Düşük seviyelerin ise kemik hastalıkları ve bağışıklık sistemiyle ilgili çeşitli sorunlarla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.Araştırmacılar, risk altındaki gruplar için daha hedefli sağlık politikalarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Daha net bilgilendirme çalışmaları, rutin kontroller sırasında D vitamini değerlendirmeleri ve gerekli durumlarda takviye kullanımının bu sorunun çözümüne katkı sağlayabileceği aktarıldı.Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada farklı toplulukların ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle D vitamini seviyelerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sicak-havalarda-ilaclara-dikkat-milyonlarca-kisinin-kullandigi-ilac-icin-kritik-cagri-1106747675.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

d vitamini, güneş, kemik, vitamin eksikliği, araştırma