https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sicak-havalarda-ilaclara-dikkat-milyonlarca-kisinin-kullandigi-ilac-icin-kritik-cagri-1106747675.html

Sıcak havalarda ilaçlara dikkat: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç için kritik çağrı

Sıcak havalarda ilaçlara dikkat: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç için kritik çağrı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de sağlık otoriteleri, sıcak hava dalgası sırasında yaygın olarak kullanılan mide asidi ve reflü ilaçlarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T16:45+0300

2026-06-24T16:45+0300

2026-06-24T16:45+0300

sağlik

i̇laç

sıcak

aşırı sıcaklar

mide

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İngiltere'de etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık yetkilileri, milyonlarca kişinin kullandığı mide asidini azaltan ve reflü tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili uyarı yayımladı.Yetkililer, sıcak havalarda ilaçların yanlış koşullarda saklanmasının etkinliğini azaltabileceğini belirtti. Özellikle araç içinde, çantalarda veya doğrudan güneş ışığı alan alanlarda bırakılan ilaçların risk oluşturabileceği ifade edildi.Yetkililerden sıcak hava uyarısıİngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) Baş Güvenlik Sorumlusu Alison Cave, sıcak hava dalgaları sırasında ilaçların korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Cave, "Sıcak havalarda çoğu kişi dışarıda vakit geçirmeye odaklanıyor. Ancak sıcağa maruz kalan ilaçlar ihtiyaç duyulduğunda beklenen etkiyi göstermeyebilir" ifadelerini kullandı.Uzmanlar ayrıca bazı ilaçların güneş yanığı, baş dönmesi ve susuz kalma riskini artırabileceğini belirtti. Vatandaşlara ilaçlarını serin, kuru ve güneş ışığından uzak ortamlarda saklamaları tavsiye edildi.Birden bırakmayın uyarısıHaberde yer alan bilgilere göre, yüksek sıcaklıklar özellikle mide asidini baskılayan ilaçların etkinliğini azaltabiliyor. Bu durumun reflü ve mide yanması şikayetlerinin artmasına yol açabileceği belirtildi.BBC'ye konuşan doktor ve televizyon sunucusu Dr. Xand van Tulleken ise ilacın aniden bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Van Tulleken, "İnsanların bu tür haberleri görüp ilacı bir anda bırakmasından endişe duyuyorum. İlacın aniden kesilmesi mide asidinde aşırı üretime yol açabilir ve belirtileri daha da kötüleştirebilir" dedi.Uzmanlar, sıcak hava koşullarında ilaç kullanan kişilerin prospektüs bilgilerini dikkatle incelemeleri ve gerekli durumlarda sağlık profesyonellerine danışmaları gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/frankenstein-tavsanlari-yeniden-ortaya-cikti-kafasindan-dokunaclar-cikan-tavsanlar-icin-kritik-1106746706.html

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i̇laç, sıcak, aşırı sıcaklar, mide