https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ukraynada-insansiz-sistemler-merkezi-vuruldu-sumide-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-1106741472.html
Ukrayna’da insansız sistemler merkezi vuruldu: Sumi’de bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da insansız sistemler merkezi vuruldu: Sumi’de bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da özel harekat güçlerine ait bir insansız sistemler merkezini vuran Rus ordusu, Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T12:36+0300
2026-06-24T12:36+0300
2026-06-24T12:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
sumi bölgesi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Güçleri’ne ait insansız sistemler merkezi vuruldu. Ayrıca uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerlerin yanı sıra, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta vuruldu.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki İvoljanskoye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdi.Cephe genelinde ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1455 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 6 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 15 top ve 58 savaş aracını imha etti.Ukrayna ordusuna ait 14 güdümlü uçak bombası ve 584 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kremlin-cephede-kiev-icin-geri-donusu-olmayan-surec-yaklasiyor-1106738748.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’da insansız sistemler merkezi vuruldu: Sumi’de bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:36 24.06.2026 (güncellendi: 12:41 24.06.2026)
Ukrayna’da özel harekat güçlerine ait bir insansız sistemler merkezini vuran Rus ordusu, Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Güçleri’ne ait insansız sistemler merkezi vuruldu. Ayrıca uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerlerin yanı sıra, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta vuruldu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki İvoljanskoye yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Cephe genelinde ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1455 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 6 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 15 top ve 58 savaş aracını imha etti.
Ukrayna ordusuna ait 14 güdümlü uçak bombası ve 584 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.