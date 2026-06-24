https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kremlin-cephede-kiev-icin-geri-donusu-olmayan-surec-yaklasiyor-1106738748.html

Kremlin: Cephede Kiev için geri dönüşü olmayan süreç yaklaşıyor

Kremlin: Cephede Kiev için geri dönüşü olmayan süreç yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Rus yetkililer, Donbass ve Ukrayna'daki askeri harekatın gidişatına dair yaptıkları son değerlendirmelerde, Kiev yönetimi için sahadaki durumun her geçen gün... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T10:58+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışma sahasında Kiev yönetimi için durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yakın zamanda 'dönüşü olmayan süreçlerin' başlayacağını belirtti.Cephe hattındaki gelişmeleri değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tüm cephe boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü ifade etti.Kiev yönetimi için durumun giderek daha zorlayıcı bir hal aldığını vurgulayan Peskov, "Durum öyle bir noktaya geldi ki, kısa süre içerisinde Kiev rejimi için geri dönüşü olmayan süreçler başlayacak" dedi.Kiev için hukuki süreç vurgusuKiev yönetiminin Rusya içindeki sivil altyapıya yönelik saldırılarını 'Nazi özünün bir sonucu' olarak nitelendiren Peskov, bu saldırılara karşı gerekli önlemlerin ilgili birimlerce günün her saati alındığını kaydetti. Kiev'in işlediği suçların kayıt altına alındığını belirten Kremlin Sözcüsü, "Bu suçlar belgeleniyor ve arşivleniyor. Hukuki süreç gündemimizde ve kimse bu suçları unutmayacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rusyadan-batiya-net-uyari-rusya-ile-catismaya-girenleri-felaket-bekliyor-1106736006.html

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