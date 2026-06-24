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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kremlin-cephede-kiev-icin-geri-donusu-olmayan-surec-yaklasiyor-1106738748.html
Kremlin: Cephede Kiev için geri dönüşü olmayan süreç yaklaşıyor
Kremlin: Cephede Kiev için geri dönüşü olmayan süreç yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rus yetkililer, Donbass ve Ukrayna'daki askeri harekatın gidişatına dair yaptıkları son değerlendirmelerde, Kiev yönetimi için sahadaki durumun her geçen gün... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T10:58+0300
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dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışma sahasında Kiev yönetimi için durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yakın zamanda 'dönüşü olmayan süreçlerin' başlayacağını belirtti.Cephe hattındaki gelişmeleri değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tüm cephe boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü ifade etti.Kiev yönetimi için durumun giderek daha zorlayıcı bir hal aldığını vurgulayan Peskov, "Durum öyle bir noktaya geldi ki, kısa süre içerisinde Kiev rejimi için geri dönüşü olmayan süreçler başlayacak" dedi.Kiev için hukuki süreç vurgusuKiev yönetiminin Rusya içindeki sivil altyapıya yönelik saldırılarını 'Nazi özünün bir sonucu' olarak nitelendiren Peskov, bu saldırılara karşı gerekli önlemlerin ilgili birimlerce günün her saati alındığını kaydetti. Kiev'in işlediği suçların kayıt altına alındığını belirten Kremlin Sözcüsü, "Bu suçlar belgeleniyor ve arşivleniyor. Hukuki süreç gündemimizde ve kimse bu suçları unutmayacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rusyadan-batiya-net-uyari-rusya-ile-catismaya-girenleri-felaket-bekliyor-1106736006.html
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kiev, ukrayna, donbass, nazi, neo-nazi, dmitriy peskov, kremlin, rusya
kiev, ukrayna, donbass, nazi, neo-nazi, dmitriy peskov, kremlin, rusya

Kremlin: Cephede Kiev için geri dönüşü olmayan süreç yaklaşıyor

10:58 24.06.2026
© SputnikKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Sputnik
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Rus yetkililer, Donbass ve Ukrayna'daki askeri harekatın gidişatına dair yaptıkları son değerlendirmelerde, Kiev yönetimi için sahadaki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışma sahasında Kiev yönetimi için durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yakın zamanda 'dönüşü olmayan süreçlerin' başlayacağını belirtti.

Cephe hattındaki gelişmeleri değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tüm cephe boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

Kiev yönetimi için durumun giderek daha zorlayıcı bir hal aldığını vurgulayan Peskov, "Durum öyle bir noktaya geldi ki, kısa süre içerisinde Kiev rejimi için geri dönüşü olmayan süreçler başlayacak" dedi.

Kiev için hukuki süreç vurgusu

Kiev yönetiminin Rusya içindeki sivil altyapıya yönelik saldırılarını 'Nazi özünün bir sonucu' olarak nitelendiren Peskov, bu saldırılara karşı gerekli önlemlerin ilgili birimlerce günün her saati alındığını kaydetti.

Kiev'in işlediği suçların kayıt altına alındığını belirten Kremlin Sözcüsü, "Bu suçlar belgeleniyor ve arşivleniyor. Hukuki süreç gündemimizde ve kimse bu suçları unutmayacak" ifadelerini kullandı.
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’dan Batı’ya net uyarı: ‘Rusya ile çatışmaya girenleri felaket bekliyor’
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