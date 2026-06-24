https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trumptan-netanyahuya-gazze-cikisi-tum-yahudiler-senden-bikti-1106738301.html

Trump'tan Netanyahu'ya 'Gazze çıkışı': 'Tüm Yahudiler senden bıktı'

Trump'tan Netanyahu'ya 'Gazze çıkışı': 'Tüm Yahudiler senden bıktı'

Sputnik Türkiye

Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilanından günler önce Netanyahu'yle yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Yeni yayımlanan... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T10:36+0300

2026-06-24T10:36+0300

2026-06-24T10:36+0300

dünya

donald trump

steve witkoff

maggie haberman

benyamin netanyahu

gazze

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’de ateşkes anlaşmasının duyurulmasından önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı iddia edildi.İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberlere göre, ABD'li gazeteciler Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın kaleme aldığı “Rejim Değişikliği: Donald Trump’ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası” adlı kitapta, Trump ile Netanyahu arasında yaşanan gergin görüşmenin ayrıntıları aktarıldı.Kitapta yer verilen bilgilere göre Trump, Gazze’de ateşkes planının görüşüldüğü süreçte Netanyahu’ya bağırarak, “Tüm Yahudiler senden bıktı” ifadelerini kullandı ve İsrail’in önüne konulan 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiğini söyledi.Kitapta, Gazze’de ateşkes ilan edilmeden önce Washington ile Tel Aviv arasında ciddi bir güven krizinin yaşandığı da öne sürüldü.'İsrail'in Doha saldırısı Beyaz Saray'da kriz yarattı'İddiaya göre Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, dönemin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Gazze planını görüştükten bir gün sonra İsrail ordusu Katar’ın başkenti Doha’ya saldırı düzenledi. Bu gelişmenin ardından Kushner ve Witkoff’un Beyaz Saray yetkililerine, “Dermer bize yalan söyledi” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtildi.Kitapta, Doha saldırısının ardından yaşanan krizin Kushner tarafından Netanyahu’yu uzlaşmaya zorlayacak bir fırsat olarak değerlendirildiği ve ateşkes planı üzerindeki çalışmaların hız kazandığı ifade edildi.Ayrıca New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yürütülen görüşmelerde Kushner ve Witkoff’un Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği, hatta taslak metin üzerinde bazı düzenlemelerin doğrudan Katar Başbakanı tarafından yapıldığı iddiasına da yer verildi.Trump'tan Netanyahu'ya: 'Anlaşmadan geri adım atamazsın'Kitaba göre Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu’nun Trump’ı arayarak ateşkes sürecini sekteye uğratmasından endişe etti. Bu nedenle Netanyahu ile yapılan kritik telefon görüşmesine Kushner ve Witkoff da dahil edildi.Trump’ın görüşme sırasında Netanyahu’ya, “Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail’in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma” dediği öne sürüldü.Kitapta, Netanyahu’nun yoğun baskı karşısında anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve gergin telefon görüşmesinden iki gün sonra iki liderin ortak basın toplantısında kamuoyuna birlik mesajı verdiği kaydedildi.Gazze’de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk aşamasında esir takası, insani yardım girişlerinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi öngörülmüştü.

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donald trump, steve witkoff, maggie haberman, benyamin netanyahu, gazze