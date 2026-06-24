Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trumptan-netanyahuya-gazze-cikisi-tum-yahudiler-senden-bikti-1106738301.html
Trump'tan Netanyahu'ya 'Gazze çıkışı': 'Tüm Yahudiler senden bıktı'
Trump'tan Netanyahu'ya 'Gazze çıkışı': 'Tüm Yahudiler senden bıktı'
Sputnik Türkiye
Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilanından günler önce Netanyahu'yle yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Yeni yayımlanan... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T10:36+0300
2026-06-24T10:36+0300
dünya
donald trump
steve witkoff
maggie haberman
benyamin netanyahu
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106188643_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ba255aff48a147fce593d82db259b6db.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’de ateşkes anlaşmasının duyurulmasından önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı iddia edildi.İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberlere göre, ABD'li gazeteciler Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın kaleme aldığı “Rejim Değişikliği: Donald Trump’ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası” adlı kitapta, Trump ile Netanyahu arasında yaşanan gergin görüşmenin ayrıntıları aktarıldı.Kitapta yer verilen bilgilere göre Trump, Gazze’de ateşkes planının görüşüldüğü süreçte Netanyahu’ya bağırarak, “Tüm Yahudiler senden bıktı” ifadelerini kullandı ve İsrail’in önüne konulan 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiğini söyledi.Kitapta, Gazze’de ateşkes ilan edilmeden önce Washington ile Tel Aviv arasında ciddi bir güven krizinin yaşandığı da öne sürüldü.'İsrail'in Doha saldırısı Beyaz Saray'da kriz yarattı'İddiaya göre Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, dönemin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Gazze planını görüştükten bir gün sonra İsrail ordusu Katar’ın başkenti Doha’ya saldırı düzenledi. Bu gelişmenin ardından Kushner ve Witkoff’un Beyaz Saray yetkililerine, “Dermer bize yalan söyledi” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtildi.Kitapta, Doha saldırısının ardından yaşanan krizin Kushner tarafından Netanyahu’yu uzlaşmaya zorlayacak bir fırsat olarak değerlendirildiği ve ateşkes planı üzerindeki çalışmaların hız kazandığı ifade edildi.Ayrıca New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yürütülen görüşmelerde Kushner ve Witkoff’un Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği, hatta taslak metin üzerinde bazı düzenlemelerin doğrudan Katar Başbakanı tarafından yapıldığı iddiasına da yer verildi.Trump'tan Netanyahu'ya: 'Anlaşmadan geri adım atamazsın'Kitaba göre Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu’nun Trump’ı arayarak ateşkes sürecini sekteye uğratmasından endişe etti. Bu nedenle Netanyahu ile yapılan kritik telefon görüşmesine Kushner ve Witkoff da dahil edildi.Trump’ın görüşme sırasında Netanyahu’ya, “Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail’in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma” dediği öne sürüldü.Kitapta, Netanyahu’nun yoğun baskı karşısında anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve gergin telefon görüşmesinden iki gün sonra iki liderin ortak basın toplantısında kamuoyuna birlik mesajı verdiği kaydedildi.Gazze’de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk aşamasında esir takası, insani yardım girişlerinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi öngörülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kubadan-abdnin-yeni-yaptirimlarina-sert-tepki-bu-bir-suc-1106737490.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106188643_67:0:978:683_1920x0_80_0_0_56d3334ebe9f27021266d43208e13b29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, steve witkoff, maggie haberman, benyamin netanyahu, gazze
donald trump, steve witkoff, maggie haberman, benyamin netanyahu, gazze

Trump'tan Netanyahu'ya 'Gazze çıkışı': 'Tüm Yahudiler senden bıktı'

10:36 24.06.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilanından günler önce Netanyahu'yle yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Yeni yayımlanan bir kitaba göre Trump, Netanyahu'ya 'Tüm Yahudiler senden bıktı' diyerek anlaşmadan geri adım atmaması konusunda baskı yaptı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’de ateşkes anlaşmasının duyurulmasından önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı iddia edildi.
İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberlere göre, ABD'li gazeteciler Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın kaleme aldığı “Rejim Değişikliği: Donald Trump’ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası” adlı kitapta, Trump ile Netanyahu arasında yaşanan gergin görüşmenin ayrıntıları aktarıldı.
Kitapta yer verilen bilgilere göre Trump, Gazze’de ateşkes planının görüşüldüğü süreçte Netanyahu’ya bağırarak, “Tüm Yahudiler senden bıktı” ifadelerini kullandı ve İsrail’in önüne konulan 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Kitapta, Gazze’de ateşkes ilan edilmeden önce Washington ile Tel Aviv arasında ciddi bir güven krizinin yaşandığı da öne sürüldü.

'İsrail'in Doha saldırısı Beyaz Saray'da kriz yarattı'

İddiaya göre Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, dönemin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Gazze planını görüştükten bir gün sonra İsrail ordusu Katar’ın başkenti Doha’ya saldırı düzenledi. Bu gelişmenin ardından Kushner ve Witkoff’un Beyaz Saray yetkililerine, “Dermer bize yalan söyledi” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtildi.
Kitapta, Doha saldırısının ardından yaşanan krizin Kushner tarafından Netanyahu’yu uzlaşmaya zorlayacak bir fırsat olarak değerlendirildiği ve ateşkes planı üzerindeki çalışmaların hız kazandığı ifade edildi.
Ayrıca New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yürütülen görüşmelerde Kushner ve Witkoff’un Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği, hatta taslak metin üzerinde bazı düzenlemelerin doğrudan Katar Başbakanı tarafından yapıldığı iddiasına da yer verildi.

Trump'tan Netanyahu'ya: 'Anlaşmadan geri adım atamazsın'

Kitaba göre Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu’nun Trump’ı arayarak ateşkes sürecini sekteye uğratmasından endişe etti. Bu nedenle Netanyahu ile yapılan kritik telefon görüşmesine Kushner ve Witkoff da dahil edildi.
Trump’ın görüşme sırasında Netanyahu’ya, “Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail’in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma” dediği öne sürüldü.
Kitapta, Netanyahu’nun yoğun baskı karşısında anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve gergin telefon görüşmesinden iki gün sonra iki liderin ortak basın toplantısında kamuoyuna birlik mesajı verdiği kaydedildi.
Gazze’de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk aşamasında esir takası, insani yardım girişlerinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi öngörülmüştü.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
DÜNYA
Küba’dan ABD’nin yeni yaptırımlarına sert tepki: 'Bu bir suç'
09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала