https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kubadan-abdnin-yeni-yaptirimlarina-sert-tepki-bu-bir-suc-1106737490.html
Küba’dan ABD’nin yeni yaptırımlarına sert tepki: 'Bu bir suç'
Küba’dan ABD’nin yeni yaptırımlarına sert tepki: 'Bu bir suç'
Sputnik Türkiye
Küba hükümeti, ABD’nin ordu bağlantılı GAESA Holding ve bağlı şirketlere yönelik yeni yaptırımlarını kınadı. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Washington’ın... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T09:57+0300
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Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolündeki Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) ve bağlantılı şirketlere yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin ada ülkesine yönelik yeni yaptırımlarını “suç” olarak nitelendirdi. Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu sert ifadelerle eleştirerek, Washington’ın Küba ekonomisine yönelik baskıyı artırmaya çalıştığını savundu.Rodriguez açıklamasında, ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara rağmen Küba ekonomisinin beklenenden daha dayanıklı olduğunu öne sürerek, “ABD hükümeti ekonomimize yönelik kuşatmayı daraltacak adımları sürdürüyor. Bu bireyin dünyanın en büyük gücünün başında körüklediği şey bir suçtur” ifadelerini kullandı.Rubio, yaptırımları açıklamıştıTartışmanın merkezinde yer alan yaptırımlar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından duyuruldu. Rubio, Küba ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olan ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA ağıyla bağlantılı şirketlerin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.ABD yönetimi, yaptırımların yalnızca GAESA ile sınırlı olmadığını belirtti. Rubio, Küba’nın maden ve metal rezervlerinden gelir elde eden bazı kuruluşların da listeye dahil edildiğini duyurdu. ABD tarafı, söz konusu yapıların Küba halkının kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ve hükümetin gelir elde etmesine katkı sağladığını savundu.Rubio’nun 23 Haziran’da açıkladığı yaptırım paketinde, GAESA ile bağlantılı üç kuruluşun yanı sıra Castro ailesinin geniş akrabalarından bir kişi de yer aldı. Ayrıca daha önce yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espin’in eşinin de listeye eklendiği açıklandı.ABD yönetimi, yaptırımların Donald Trump’ın Mayıs 2026’da imzaladığı ve Küba’daki baskılardan sorumlu kişi ve kuruluşların hedef alınmasını öngören başkanlık kararnamesi kapsamında uygulandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/abdden-castro-ailesinden-1-kisi-dahil-kubaya-yeni-yaptirimlar-1106726565.html
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marco rubio, küba, abd, bruno rodriguez
marco rubio, küba, abd, bruno rodriguez
Küba’dan ABD’nin yeni yaptırımlarına sert tepki: 'Bu bir suç'
Küba hükümeti, ABD’nin ordu bağlantılı GAESA Holding ve bağlı şirketlere yönelik yeni yaptırımlarını kınadı. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Washington’ın ekonomik baskıyı artırdığını savunurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yaptırımların Küba yönetiminin gelir kaynaklarını hedef aldığını söyledi.
Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolündeki Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) ve bağlantılı şirketlere yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin ada ülkesine yönelik yeni yaptırımlarını “suç” olarak nitelendirdi. Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu sert ifadelerle eleştirerek, Washington’ın Küba ekonomisine yönelik baskıyı artırmaya çalıştığını savundu.
Rodriguez açıklamasında, ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara rağmen Küba ekonomisinin beklenenden daha dayanıklı olduğunu öne sürerek, “ABD hükümeti ekonomimize yönelik kuşatmayı daraltacak adımları sürdürüyor. Bu bireyin dünyanın en büyük gücünün başında körüklediği şey bir suçtur” ifadelerini kullandı.
Rubio, yaptırımları açıklamıştı
Tartışmanın merkezinde yer alan yaptırımlar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından duyuruldu. Rubio, Küba ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olan ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA ağıyla bağlantılı şirketlerin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.
ABD yönetimi, yaptırımların yalnızca GAESA ile sınırlı olmadığını belirtti. Rubio, Küba’nın maden ve metal rezervlerinden gelir elde eden bazı kuruluşların da listeye dahil edildiğini duyurdu. ABD tarafı, söz konusu yapıların Küba halkının kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ve hükümetin gelir elde etmesine katkı sağladığını savundu.
Rubio’nun 23 Haziran’da açıkladığı yaptırım paketinde, GAESA ile bağlantılı üç kuruluşun yanı sıra Castro ailesinin geniş akrabalarından bir kişi de yer aldı. Ayrıca daha önce yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espin’in eşinin de listeye eklendiği açıklandı.
ABD yönetimi, yaptırımların Donald Trump’ın Mayıs 2026’da imzaladığı ve Küba’daki baskılardan sorumlu kişi ve kuruluşların hedef alınmasını öngören başkanlık kararnamesi kapsamında uygulandığını belirtti.