https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/tff-baskani-ibrahim-haciosmoglu-ozur-diledi-hala-icimiz-aciyor-1106736379.html

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu özür diledi: 'Hala içimiz acıyor'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu özür diledi: 'Hala içimiz acıyor'

Sputnik Türkiye

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hayal kırıklığı yaşattıkları için üzgün olduklarını dile getirdi ve özür diledi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T09:06+0300

2026-06-24T09:06+0300

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spor

i̇brahim hacıosmanoğlu

a milli futbol takımı

türkiye futbol federasyonu (tff)

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A Milli Futbol takımı oyuncuları ABD maçı öncesi Los Angeles'ta taraftarlarla buluştu. Buluşmada taraftarlarla konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hâlâ içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz" dedi. Bu değerli insanlardan özür diliyoruz2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolculardan Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprak'a Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hâlâ içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiye-abd-macinin-hakemi-belli-oldu-1106698244.html

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i̇brahim hacıosmanoğlu, a milli futbol takımı, türkiye futbol federasyonu (tff)