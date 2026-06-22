https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiye-abd-macinin-hakemi-belli-oldu-1106698244.html
Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu
Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası'ndaki Türkiye-ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T16:22+0300
2026-06-22T16:22+0300
2026-06-22T16:22+0300
spor
dünya kupası
abd
a milli futbol takımı
hakem
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Türk A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile yapacağı D Grubu üçüncü ve son maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.Cuma günü oynanacakFIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve TSİ 05.00'te başlayacak müsabakada Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek.Maçın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tff-baskani-haciosmanoglundan-elestirilere-tepki-bu-cocuklar-hepsini-utandiracak-1106682249.html
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dünya kupası, abd, a milli futbol takımı, hakem
dünya kupası, abd, a milli futbol takımı, hakem
Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu
Dünya Kupası'ndaki Türkiye-ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek
Türk A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile yapacağı D Grubu üçüncü ve son maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve TSİ 05.00'te başlayacak müsabakada Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.