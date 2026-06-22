https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turkiye-abd-macinin-hakemi-belli-oldu-1106698244.html

Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu

Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Dünya Kupası'ndaki Türkiye-ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T16:22+0300

2026-06-22T16:22+0300

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spor

dünya kupası

abd

a milli futbol takımı

hakem

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Türk A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile yapacağı D Grubu üçüncü ve son maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.Cuma günü oynanacakFIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve TSİ 05.00'te başlayacak müsabakada Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek.Maçın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tff-baskani-haciosmanoglundan-elestirilere-tepki-bu-cocuklar-hepsini-utandiracak-1106682249.html

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dünya kupası, abd, a milli futbol takımı, hakem