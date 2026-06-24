https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sayistay-baskanligi-seciminde-metin-yener-yeniden-goreve-secildi-1106749214.html
Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi
Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T18:40+0300
2026-06-24T18:40+0300
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Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı. Seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.Oylama sonucunda Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/tbmm-yeni-haftada-yogun-gundemle-mesai-yapacak-1106492972.html
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tbmm, sayıştay, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları
tbmm, sayıştay, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları
Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi.
Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.
Seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.
Oylama sonucunda Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanı oldu.