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Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi
Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı. Seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.Oylama sonucunda Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/tbmm-yeni-haftada-yogun-gundemle-mesai-yapacak-1106492972.html
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tbmm, sayıştay, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları
tbmm, sayıştay, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları

Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi

18:40 24.06.2026
© AASayıştay Başkanı Metin Yener
Sayıştay Başkanı Metin Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi.
Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.
Seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.
Oylama sonucunda Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanı oldu.
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