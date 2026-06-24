https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sayistay-baskanligi-seciminde-metin-yener-yeniden-goreve-secildi-1106749214.html

Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi

Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T18:40+0300

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sayıştay

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seçim sonuçları

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Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı. Seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.Oylama sonucunda Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanı oldu.

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