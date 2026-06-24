https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/tarkan-ve-reynmen-bir-araya-geldi-sosyal-medya-karisti-1106740229.html

Tarkan ve Reynmen bir araya geldi: Sosyal medya karıştı

Tarkan ve Reynmen bir araya geldi: Sosyal medya karıştı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Tarkan, Reynmen'le birlikte fotoğrafını 'Bir şeyler geliyor' notuyla paylaştı. İkilinin hayranlarından sosyal medyadan mesaj yağdı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T11:28+0300

2026-06-24T11:28+0300

2026-06-24T11:28+0300

yaşam

reynmen

tarkan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106740076_0:261:1014:831_1920x0_80_0_0_fcd24457727341346d935a43300ac4ed.jpg

Tarkan, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcı Reynmen'le fotoğrafını 'Bir şeyler geliyor' notuyla paylaştı ve ortak bir proje için buluştuklarını duyurdu. İkilinin buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir şeyler geliyorYeni bir şarkı projesi için bir araya gelen Tarkan ve Reynmen buluşması heyecan yarattı. Tarkan, Reynmen'le çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve mesajına "Bir şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.TReynmen de Tarkan'la bir araya geldiğini, çektiği bir Tarkan tonlaması videosuyla duyurdu. Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, "Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum." ifadelerini kullandı.Tarkan ve Reynmen buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'sonunda geliyor' gibi yorumlar yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/tarkan-ankarada-konser-verdi-binlerce-kisi-etkinlige-akin-etti-1106297529.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

reynmen, tarkan