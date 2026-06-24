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Tarkan ve Reynmen bir araya geldi: Sosyal medya karıştı
Tarkan ve Reynmen bir araya geldi: Sosyal medya karıştı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Tarkan, Reynmen'le birlikte fotoğrafını 'Bir şeyler geliyor' notuyla paylaştı. İkilinin hayranlarından sosyal medyadan mesaj yağdı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T11:28+0300
2026-06-24T11:28+0300
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Tarkan, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcı Reynmen'le fotoğrafını 'Bir şeyler geliyor' notuyla paylaştı ve ortak bir proje için buluştuklarını duyurdu. İkilinin buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir şeyler geliyorYeni bir şarkı projesi için bir araya gelen Tarkan ve Reynmen buluşması heyecan yarattı. Tarkan, Reynmen'le çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve mesajına "Bir şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.TReynmen de Tarkan'la bir araya geldiğini, çektiği bir Tarkan tonlaması videosuyla duyurdu. Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, "Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum." ifadelerini kullandı.Tarkan ve Reynmen buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'sonunda geliyor' gibi yorumlar yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/tarkan-ankarada-konser-verdi-binlerce-kisi-etkinlige-akin-etti-1106297529.html
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reynmen, tarkan
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Tarkan ve Reynmen bir araya geldi: Sosyal medya karıştı

11:28 24.06.2026
Tarkan-Reynmen
Tarkan-Reynmen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
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Ünlü şarkıcı Tarkan, Reynmen'le birlikte fotoğrafını 'Bir şeyler geliyor' notuyla paylaştı. İkilinin hayranlarından sosyal medyadan mesaj yağdı.
Tarkan, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcı Reynmen'le fotoğrafını 'Bir şeyler geliyor' notuyla paylaştı ve ortak bir proje için buluştuklarını duyurdu. İkilinin buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir şeyler geliyor

Yeni bir şarkı projesi için bir araya gelen Tarkan ve Reynmen buluşması heyecan yarattı. Tarkan, Reynmen'le çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve mesajına "Bir şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.
TReynmen de Tarkan'la bir araya geldiğini, çektiği bir Tarkan tonlaması videosuyla duyurdu. Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, "Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Tarkan ve Reynmen buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'sonunda geliyor' gibi yorumlar yapıldı.
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