https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/frankenstein-tavsanlari-yeniden-ortaya-cikti-kafasindan-dokunaclar-cikan-tavsanlar-icin-kritik-1106746706.html

'Frankenstein Tavşanları' yeniden ortaya çıktı: Kafasından dokunaçlar çıkan tavşanlar i̇çin kritik uyarı

'Frankenstein Tavşanları' yeniden ortaya çıktı: Kafasından dokunaçlar çıkan tavşanlar i̇çin kritik uyarı

Sputnik Türkiye

ABD’de kafalarından ve vücutlarından dokunaç benzeri boynuzlar çıkan "Frankenstein tavşanları" yaz aylarının gelmesiyle yeniden ortaya çıktı. Shope papilloma... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T16:05+0300

2026-06-24T16:05+0300

2026-06-24T16:05+0300

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Amerika Birleşik Devletleri genelinde sağlık ve yaban hayatı gündemini sarsan, sosyal medyada da büyük yankı uyandıran sıra dışı bir gelişme yaşanıyor. Birçok ABD eyaletinde, normalde sevimli görüntüleriyle bilinen pamuk kuyruklu tavşanların, yüz ve vücut bölgelerinden sarkan ahtapot kollarına benzer korkutucu yapılarla dolaştığı gözlemlendi. Kamuoyunda "Frankenstein tavşanları" lakabıyla anılan bu hayvanların, halk arasında paniğe yol açması üzerine yetkililerden resmi açıklamalar ve peş peşe uyarılar geldi.Sosyal Medyada Panik: "Göz Teması Kurdum ve Pişman Oldum"İlk olarak Ağustos 2025'te Colorado'da tespit edilen bu vakalar, bu yaz döneminde farklı eyaletlere de sıçrayarak yeniden tırmanışa geçti. Minnesota'da yaşayan bir vatandaşın Reddit üzerinden "Bunu daha önce hiç görmedim, Minnesota'da bu şekilde enfekte olmuş tavşanlar gören başka kimse var mı?" sorusuyla paylaştığı gönderi tartışmaları alevlendirdi. New York'tan bir başka kullanıcı ise Facebook'ta, "Bu tavşanla göz teması kurdum ve hemen pişman oldum. Durumu yaban hayatı yetkililerine bildirdim ama gerçekten korkunç bir şeydi" ifadelerini kullanarak yaşanan tedirginliği gözler önüne serdi.Korkunç görüntünün nedeni: Shope Papilloma VirüsüYaban hayatı ve tavşan uzmanları, hayvanların bu ürkütücü görüntüye bürünmesinin arkasındaki nedenin Shope papilloma virüsü olduğunu açıkladı. Tavşanların kafalarında kötü huylu olabilen sert tümörlerin oluşmasına yol açan bu enfeksiyonun, hayvandan hayvana doğrudan temasla yayılmadığı belirtildi. Uzmanlar, virüsün asıl yayılma sorumlusunun enfekte böcekler olduğunu, tavşanların özellikle sivrisinek ve kene gibi haşereler tarafından ısırıldıktan sonra bu hastalığa yakalandığını duyurdu. Bu sinir bozucu böcek popülasyonunun yaz ve sonbahar aylarında zirveye ulaşması, tavşan istilası gibi görünen bu salgınların yılın bu zamanında neden daha yaygın hale geldiğini net bir şekilde açıklıyor.Hastalık ne kadar tehlikeli? Ötanazi gerekli mi?Kafalardan çıkan dokunaç benzeri boynuzlar özellikle evcil hayvan sahiplerini endişelendirse de, yabani yaşam üzerinde her zaman ölümcül bir etki yaratmıyor. Colorado Parklar ve Yaban Hayatı (CPW) kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Bu tümörlerin, yeme ve içme işlemlerini engellemedikleri sürece yaban tavşanları üzerinde hayati bir etkisi yoktur. Enfekte olan pamuk kuyruklu tavşanların çoğu viral enfeksiyonu kendi bağışıklığıyla atlatabilir ve sonrasında tümörler kendiliğinden kaybolur. Bu nedenle papillomlar tavşanın beslenmesini engellemediği sürece ötenazi edilmesini önermiyoruz."Ancak uzmanlar, bu siğillerin bazı istisnai durumlarda ilerleyerek ciddi bir cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom vakasına dönüşebileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.İnsanlara bulaşır mı?Gece saatlerinde ya da açık alanlarda bu sıra dışı canlılarla karşılaşan vatandaşların en çok merak ettiği soru ise virüsün insanlara geçip geçmeyeceği oldu. Bilim insanları, insanların bu virüse yakalanma ve vücutlarında benzer dokunaçlar geliştirme riski olmadığını belirterek yüreklere su serpti. Ancak yaban hayatı yetkilileri, her ihtimale karşı bu hayvanlara çok yaklaşılmaması ve enfekte canlıların uzaktan izlenerek yetkililere bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/bilim-insanlarindan-korkutan-bati-tarzi-beslenme-ve-depresyon-raporu-hamburger-ve-kola-beyne-zarar-1106746122.html

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