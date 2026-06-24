https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sarkici-gokselden-itiraf-unutamadigim-bircok-ask-acisi-var-1106736501.html

Şarkıcı Göksel'den itiraf: 'Unutamadığım birçok aşk acısı var'

Şarkıcı Göksel'den itiraf: 'Unutamadığım birçok aşk acısı var'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Göksel, 11 yıl aradan sonra yayımladığı ‘Rüyaların İşi’ albümünün ilk İstanbul konserinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T09:18+0300

2026-06-24T09:18+0300

2026-06-24T09:18+0300

yaşam

şarkıcı

i̇stanbul

göksel

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11 yıl sonra çıkardığı ‘Rüyaların İşi’ albümünün ilk İstanbul konseri için Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkan Göksel, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yeni albümün heyecanını yaşadığını belirten sanatçı, konser hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.Konser öncesi açıklama yapan Göksel, şu ifadeleri kullandı:“Her konserimiz gibi bu sahnemize de özel bir şekilde hazırlandık. Yeni albümümüzün şarkılarını da burada seslendireceğiz. Heyecanlı ve mutluyum. Biraz da hastaydım, serum aldım. Kendime geldim, daha iyiyim. Sahneye çıkınca sağlığımız da neşemiz de yerine geliyor.”Günümüz ilişkilerine dikkat çektiAşk ve ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Göksel, günümüz ilişkilerinin zorluklarına dikkat çekti.Sanatçı, insanların birbirleriyle kurduğu iletişimin değiştiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:“Günümüz ilişkileri gerçekten zor. Ben hâlâ insanlarla eski usül tanışıyor ve görüşüyorum. Günümüz ilişkilerinde çok fazla sorun olduğunu görüyorum ve duyuyorum. Ben mesleki olarak birazcık zorlandım. Aşkı ve işi bir arada yürütmek zor geldi.”'Unutamadığım birçok aşk acısı var'Sahne kostümüne de değinen Göksel, konser gecesinde özel bir konseptle izleyicisinin karşısına çıkacağını söyledi.Sanatçı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:“Bu gece ‘Yalnız Kuş’ kostümümle sahneme çıkıyorum. Sahneye çıkmadan önce beni aşk acısına düşürmeyin. Unutamadığım birçok aşk acısı var.”

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şarkıcı, i̇stanbul, göksel