https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/duzce-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1106736572.html
Düzce'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Düzce'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Sputnik Türkiye
Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T09:14+0300
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AFAD verilerine göre, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem Sakarya ve İstanbul'da da hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/meteoroloji-uyardi-hem-saganak-yagis-hem-de-sicaklar-etkili-olacak-1106734950.html
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düzce, deprem, deprem son dakika, i̇stanbul
düzce, deprem, deprem son dakika, i̇stanbul
Düzce'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
09:14 24.06.2026 (güncellendi: 09:46 24.06.2026)
Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD verilerine göre, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem Sakarya ve İstanbul'da da hissedildi.