Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/duzce-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1106736572.html
Düzce'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Düzce'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Sputnik Türkiye
Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T09:14+0300
2026-06-24T09:46+0300
son depremler
düzce
deprem
deprem son dakika
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_e81164881d48d0fae0df469250aa04c1.png
AFAD verilerine göre, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem Sakarya ve İstanbul'da da hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/meteoroloji-uyardi-hem-saganak-yagis-hem-de-sicaklar-etkili-olacak-1106734950.html
düzce
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_525:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_3ab85e2c88d142c0953bc2f335328754.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
düzce, deprem, deprem son dakika, i̇stanbul
düzce, deprem, deprem son dakika, i̇stanbul

Düzce'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

09:14 24.06.2026 (güncellendi: 09:46 24.06.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD verilerine göre, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem Sakarya ve İstanbul'da da hissedildi.
Ankara sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak yağış hem de sıcaklar etkili olacak
07:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала