https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sabah-catistilar-aksam-kamera-goruntuleri-silmeye-calistilar-11-kisi-tutuklandi--1106739262.html

Sabah çatıştılar akşam kamera görüntülerini silmeye çalıştılar: 11 kişi tutuklandı

Sabah çatıştılar akşam kamera görüntülerini silmeye çalıştılar: 11 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 11 kişi tutuklandı. Şüphelileri sabah çatışma görüntülerini silmek için akşam iş yerine geldikleri ortaya... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T11:00+0300

2026-06-24T11:00+0300

2026-06-24T11:10+0300

türki̇ye

silahlı çatışma

ümraniye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106738726_4:0:1424:799_1920x0_80_0_0_b8f1c0b9f9e0f12a744bdcc9e3da74a7.png

İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çatışmanın izlerini silmeye çalıştılarİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da Elmalıkent Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin çalışma yürüttü. Husumetli iki grubun karşılıklı silahlı eylem gerçekleştirdiği, olayın ardından ise bazı şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi.Bunun üzerine düzenlenen operasyonlarda, çatışmaya karıştıkları, şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları, delilleri karartmaya çalıştıkları belirlenen 13 şüpheli saklandıkları adreslerde ve kaçış güzergahlarında yakalandı. 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sokak-cetelerine-5-ilde-buyuk-operasyon-3u-avukat-olmak-uzere-32-supheli-hakkinda-adli-islem-1106634656.html

türki̇ye

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

silahlı çatışma, ümraniye