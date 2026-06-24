https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/sabah-catistilar-aksam-kamera-goruntuleri-silmeye-calistilar-11-kisi-tutuklandi--1106739262.html
Sabah çatıştılar akşam kamera görüntülerini silmeye çalıştılar: 11 kişi tutuklandı
Sabah çatıştılar akşam kamera görüntülerini silmeye çalıştılar: 11 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 11 kişi tutuklandı. Şüphelileri sabah çatışma görüntülerini silmek için akşam iş yerine geldikleri ortaya... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T11:00+0300
2026-06-24T11:00+0300
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silahlı çatışma
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İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çatışmanın izlerini silmeye çalıştılarİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da Elmalıkent Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin çalışma yürüttü. Husumetli iki grubun karşılıklı silahlı eylem gerçekleştirdiği, olayın ardından ise bazı şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi.Bunun üzerine düzenlenen operasyonlarda, çatışmaya karıştıkları, şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları, delilleri karartmaya çalıştıkları belirlenen 13 şüpheli saklandıkları adreslerde ve kaçış güzergahlarında yakalandı. 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sokak-cetelerine-5-ilde-buyuk-operasyon-3u-avukat-olmak-uzere-32-supheli-hakkinda-adli-islem-1106634656.html
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silahlı çatışma, ümraniye
silahlı çatışma, ümraniye
Sabah çatıştılar akşam kamera görüntülerini silmeye çalıştılar: 11 kişi tutuklandı
11:00 24.06.2026 (güncellendi: 11:10 24.06.2026)
İstanbul'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 11 kişi tutuklandı. Şüphelileri sabah çatışma görüntülerini silmek için akşam iş yerine geldikleri ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çatışmanın izlerini silmeye çalıştılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da Elmalıkent Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin çalışma yürüttü. Husumetli iki grubun karşılıklı silahlı eylem gerçekleştirdiği, olayın ardından ise bazı şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonlarda, çatışmaya karıştıkları, şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları, delilleri karartmaya çalıştıkları belirlenen 13 şüpheli saklandıkları adreslerde ve kaçış güzergahlarında yakalandı. 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.