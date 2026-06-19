https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sokak-cetelerine-5-ilde-buyuk-operasyon-3u-avukat-olmak-uzere-32-supheli-hakkinda-adli-islem-1106634656.html

Sokak çetelerine 5 ilde büyük operasyon: 3'ü avukat olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem

Sokak çetelerine 5 ilde büyük operasyon: 3'ü avukat olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan 32 kişiden 3'ünün... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T09:36+0300

2026-06-19T09:36+0300

2026-06-19T09:36+0300

türki̇ye

akın gürlek

i̇stanbul

muş

diyarbakır

çete

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Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde önde gelen sokak çetelerinden birine operasyon düzenlendiğini duyurdu.Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını açıklayan Bakan Gürlek, "İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz." dedi.Cezalar artacak"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.Gürlek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bakan-gurlekten-mersindeki-olayla-ilgili-aciklama-3-supheli-tutuklandi-1106607275.html

türki̇ye

i̇stanbul

muş

diyarbakır

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