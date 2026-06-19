https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sokak-cetelerine-5-ilde-buyuk-operasyon-3u-avukat-olmak-uzere-32-supheli-hakkinda-adli-islem-1106634656.html
Sokak çetelerine 5 ilde büyük operasyon: 3'ü avukat olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem
Sokak çetelerine 5 ilde büyük operasyon: 3'ü avukat olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan 32 kişiden 3'ünün... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde önde gelen sokak çetelerinden birine operasyon düzenlendiğini duyurdu.Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını açıklayan Bakan Gürlek, "İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz." dedi.Cezalar artacak"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.Gürlek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bakan-gurlekten-mersindeki-olayla-ilgili-aciklama-3-supheli-tutuklandi-1106607275.html
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akın gürlek, i̇stanbul, muş, diyarbakır, çete
akın gürlek, i̇stanbul, muş, diyarbakır, çete
Sokak çetelerine 5 ilde büyük operasyon: 3'ü avukat olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan 32 kişiden 3'ünün avukat olduğunu açıkladı.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde önde gelen sokak çetelerinden birine operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını açıklayan Bakan Gürlek, "İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz." dedi.
"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
Gürlek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması hâlinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir."