https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rusyadan-ingilterenin-ukraynaya-uranyum-destegine-tepki-siyasi-puan-toplama-pesindeler-1106738479.html
Rusya'dan İngiltere'nin Ukrayna'ya uranyum desteğine tepki: ‘Siyasi puan toplama peşindeler’
Rusya'dan İngiltere'nin Ukrayna'ya uranyum desteğine tepki: ‘Siyasi puan toplama peşindeler’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere’nin Ukrayna’ya nükleer santraller için zenginleştirilmiş uranyum sağlama planını eleştirerek, Londra'nın... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T10:51+0300
2026-06-24T10:51+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
i̇ngiltere
ukrayna
nükleer yakıt
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
keir starmer
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, İngiltere’nin Ukrayna’ya nükleer güç santrallerinde kullanılmak üzere zenginleştirilmiş uranyum tedarik etme planına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Nükleer sevkiyatın ‘kirli bomba’ yapımında kullanılıp kullanılmayacağı ve nükleer silahların yayılmasını önleme kurallarını ihlal edip etmediğine yönelik soruları yanıtlayan Zaharova, tedarik edilecek malzemenin düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum olduğunu belirtti. Ukrayna'nın nükleer yakıt üretecek endüstriyel altyapısı bulunmadığına dikkat çeken Sözcü, malzemenin doğrudan Ukrayna'ya değil, üçüncü bir ülkedeki nükleer yakıt üretim tesisine gönderileceğini tahmin ettiklerini aktardı.‘UAEA kontrolü zorunlu’Londra'nın açıklamalarına göre anlaşmanın bir ‘kirli bomba’ üretimiyle ilişkili görünmediğini ifade eden Zaharova, sürecin uluslararası hukuka uygun olmasının şartını açıkladı. Zaharova, “Pek çok şey, ihracatçı devletin Kiev'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmesini sağlamasına bağlı. Söz konusu nükleer malzeme mutlaka Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri altına alınmalı” dedi.‘Zaporijya saldırıları karşısında Londra sessiz’İngiltere’nin eski Başbakanı Keir Starmer’ın ofisinden nükleer işbirliğine dair sızıntıların yapıldığı zamanlamaya dikkat çeken Zaharova, Ukrayna ordusunun nükleer güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ni ve Energodar şehrini hedef almaya devam ettiğini belirten Sözcü, Londra'nın bu saldırılara sessiz kaldığını vurguladı.Zaharova, Londra'nın tutumunu eleştirerek, "Ukrayna'ya yapılan bu sözde İngiliz 'yardımının' gerçek niyetleri ve temeldeki tamamen kusurlu arka planı konusunda hiçbir illüzyonumuz yok" diye ekledi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ngiltere, ukrayna, nükleer yakıt, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), keir starmer
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ngiltere, ukrayna, nükleer yakıt, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), keir starmer
Rusya'dan İngiltere'nin Ukrayna'ya uranyum desteğine tepki: ‘Siyasi puan toplama peşindeler’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere’nin Ukrayna’ya nükleer santraller için zenginleştirilmiş uranyum sağlama planını eleştirerek, Londra'nın amacının ticari kaygılardan ziyade “Zelenskiy rejimi üzerinden siyasi puan toplamak” olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği demeçte, İngiltere’nin Ukrayna’ya nükleer güç santrallerinde kullanılmak üzere zenginleştirilmiş uranyum tedarik etme planına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Nükleer sevkiyatın ‘kirli bomba’ yapımında kullanılıp kullanılmayacağı ve nükleer silahların yayılmasını önleme kurallarını ihlal edip etmediğine yönelik soruları yanıtlayan Zaharova, tedarik edilecek malzemenin düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum olduğunu belirtti. Ukrayna'nın nükleer yakıt üretecek endüstriyel altyapısı bulunmadığına dikkat çeken Sözcü, malzemenin doğrudan Ukrayna'ya değil, üçüncü bir ülkedeki nükleer yakıt üretim tesisine gönderileceğini tahmin ettiklerini aktardı.
Londra'nın açıklamalarına göre anlaşmanın bir ‘kirli bomba’ üretimiyle ilişkili görünmediğini ifade eden Zaharova, sürecin uluslararası hukuka uygun olmasının şartını açıkladı. Zaharova, “Pek çok şey, ihracatçı devletin Kiev'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmesini sağlamasına bağlı. Söz konusu nükleer malzeme mutlaka Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri altına alınmalı” dedi.
‘Zaporijya saldırıları karşısında Londra sessiz’
İngiltere’nin eski Başbakanı Keir Starmer’ın ofisinden nükleer işbirliğine dair sızıntıların yapıldığı zamanlamaya dikkat çeken Zaharova, Ukrayna ordusunun nükleer güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ni ve Energodar şehrini hedef almaya devam ettiğini belirten Sözcü, Londra'nın bu saldırılara sessiz kaldığını vurguladı.
Zaharova, Londra'nın tutumunu eleştirerek, "Ukrayna'ya yapılan bu sözde İngiliz 'yardımının' gerçek niyetleri ve temeldeki tamamen kusurlu arka planı konusunda hiçbir illüzyonumuz yok" diye ekledi.