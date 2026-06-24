https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/pentagon-sefi-duyurdu-altin-kubbeden-ilk-basarili-test-1106737003.html

Pentagon Şefi duyurdu: Altın Kubbe’den ilk başarılı test

Pentagon Şefi duyurdu: Altın Kubbe’den ilk başarılı test

Sputnik Türkiye

Pentagon Şefi Pete Hegseth, ABD'nin üzerinde çalıştığı yeni hava ve füze savunma sistemi Altın Kubbe’nin ilk kontrol testinin başarıyla tamamlandığını... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T09:31+0300

2026-06-24T09:31+0300

2026-06-24T09:30+0300

savunma

abd

abd savaş bakanlığı

pentagon

pete hegseth

altın kubbe füze savunma sistemi

test

donald trump

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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, geliştirme aşamasındaki Altın Kubbe hava savunma sisteminin ilk testinin tam başarıyla sonuçlandığını açıkladı.Gelişmeyi kendisine ait X hesabı üzerinden duyuran Hegseth, şu ifadeleri kullandı:Hegseth, dinamik ve otonom savunma mimarisine sahip olan sistemin, kendisine doğru yaklaşan birden fazla hedefi kusursuz bir şekilde tespit ettiğini ve başarıyla imha ettiğini bildirdi.Maliyeti 175 milyar dolarABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada, ülkenin yeni füze savunma sistemi Altın Kubbe için mimari seçimin tamamlandığını ve projenin yaklaşık 175 milyar dolara mal olacağını duyurmuştu.Kara, deniz ve uzay tabanlı entegre sistemlerden oluşacak devasa savunma ağının, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin sonuna kadar tamamen faaliyete geçirilmesi planlanıyor.Daha önce ABD medyasında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Altın Kubbe’nin ilk kapsamlı testlerinin 2028'in sonlarında yapılmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rusyadan-batiya-net-uyari-rusya-ile-catismaya-girenleri-felaket-bekliyor-1106736006.html

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abd, abd savaş bakanlığı, pentagon, pete hegseth, altın kubbe füze savunma sistemi, test, donald trump