https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rusyadan-batiya-net-uyari-rusya-ile-catismaya-girenleri-felaket-bekliyor-1106736006.html

Rusya’dan Batı’ya net uyarı: ‘Rusya ile çatışmaya girenleri felaket bekliyor’

Rusya’dan Batı’ya net uyarı: ‘Rusya ile çatışmaya girenleri felaket bekliyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın güvenliğini tehdit etmeye cüret edecek olanları yıkıcı ve feci sonuçların beklediğini belirtti. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T08:49+0300

2026-06-24T08:49+0300

2026-06-24T08:51+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’ya saldırma niyetinde olanları geri dönülmez sonuçlar konusunda uyardı. Rus basınına açıklamalarda bulunan Ryabkov, Batı'nın mevcut politikasının tehlikelerine dikkat çekti.Ryabkov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Rus diplomat, Batı ülkelerinde “harareti düşürmek gerektiği” yönünde bir anlayışın oluşması halinde, sağduyunun galip gelebileceğini de sözlerine ekledi.‘Sözde Rus tehdidi’ mitini kullanıyorlarDışişleri Bakan Yardımcısı, Batı'nın silahlanma politikasının, uydurma bir ‘Rus tehdidi’ mitine dayandığını vurguladı. Fransa’nın nükleer şemsiyesini Kuzey Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmesini de değerlendiren Ryabkov, bu tür tehlikeli oyunların, bu oyunları oynayanlar için acı verici sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Putin: ‘Yalan söylemlerle silahlanmayı meşrulaştırıyorlar’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz günlerde Batı'nın saldırgan planlarını sert bir dille kınamıştı. Avrupalı siyasilerin son dönemde Moskova ile savaşa hazırlandıklarını açıkça dile getirdiklerini belirten Putin, bu çevrelerin silahlanmayı haklı çıkarmak için yalan beyanlara başvurduğunu söyledi. Rus lider, olası bir saldırı durumunda Rusya'nın en sert yanıtı vereceği konusunda uyardı.Batılı ülkelerin, kendi topraklarından Rusya'ya saldırı düzenleyecek noktaya henüz gelmediklerini ifade eden Putin, bunun nedeninin Rusya'nın vereceği karşılığı çok iyi bilmeleri olduğunu kaydetti. Öte yandan Putin, Kiev rejimine İHA'larla saldırı düzenleme imkanı sağlayan NATO üyelerinin, attıkları bu adımların doğurabileceği sonuçların farkında olmadıklarını belirtti.Avrupa'da Moskova ile ilişki isteyenlerin gücü artıyorÖte yandan Avrupa genelinde Moskova ile yapıcı ilişkiler kurmak isteyen siyasi güçler ivme kazanıyor, buna karşın Rusya karşıtı saldırgan politikaların destekçisi olan liderlerin de halk nezdindeki reytinglerinin hızla eriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/g7-rus-varliklarinin-gelirlerinden-ukraynaya-455-milyar-dolar-kredi-sagladi-1106735696.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, batı, nato, fransa, vladimir putin