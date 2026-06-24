https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/g7-rus-varliklarinin-gelirlerinden-ukraynaya-455-milyar-dolar-kredi-sagladi-1106735696.html

G7, Rus varlıklarının gelirlerinden Ukrayna'ya 45.5 milyar dolar kredi sağladı

G7, Rus varlıklarının gelirlerinden Ukrayna'ya 45.5 milyar dolar kredi sağladı

Sputnik Türkiye

G7 ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirler kapsamında Kiev'e sağladığı kredi miktarı 45 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 6... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T08:25+0300

2026-06-24T08:25+0300

2026-06-24T08:32+0300

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G7 ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri teminat göstererek Ukrayna'ya sağladığı kredi miktarı Mayıs ayı sonu itibarıyla toplam 45 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Söz konusu veriler, Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı rakamlar üzerinden yapılan analizlerle ortaya koyuldu.Süreç kapsamında ilk adımı 2024 yılında 1 milyar dolar tahsis eden ABD attı. Ancak Washington yönetimi, sonraki dönemde bu mekanizma üzerinden Kiev'e yeni bir finansman sağlamadı. Diğer G7 üyeleri de Ukrayna'ya 2025 yılında 37 milyar 900 milyon dolar, 2026 yılında da 6 milyar 600 milyon dolar kredi aktarımı gerçekleştirdi.G7 liderleri, 2024 yılında aldıkları kararla dondurulan Rus varlıklarının nemalarından karşılanmak üzere Ukrayna'ya yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kredi paketi verilmesini onaylamıştı.Avrupa'da dondurulan rezervler ve Rusya'nın misillemesiRusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmasının ardından Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'na ait döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını bloke etmişti. Bu kaynakların 200 milyar euro’dan fazlası AB sınırları içinde, ağırlıklı olarak Belçika merkezli saklama kuruluşu Euroclear hesaplarında tutuluyor.Rusya yönetimi, Batı'nın bu adımlarına karşılık olarak mütekabiliyet esaslı önlemler almıştı. Rusya Federasyonu'na yönelik 'dost olmayan ülkeler listesinde' yer alan yabancı yatırımcıların varlıkları ve bu varlıklardan elde edilen gelirler, ‘C tipi’ olarak adlandırılan özel hesaplarda bloke ediliyor. Bu hesaplardaki fonların transferine yalnızca Rusya Hükümet Komisyonu'nun özel izniyle müsaade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/putinden-rossiya-segodnyaya-85-yil-mesaji-sovinformburo-mirasi-onurla-surduruluyor-1106733222.html

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