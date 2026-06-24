Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rubio-irana-fon-abd-hukumetinin-parasi-olmayacak-1106733057.html
Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak
Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran için gündeme gelen yeniden yapılanma fonuna ilişkin henüz herhangi bir karar alınmadığını belirterek, olası katkının ABD... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T01:24+0300
2026-06-24T01:24+0300
dünya
abd
marco rubio
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_e719e62a3fcbbaa95f780963f338aaf6.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran için oluşturulduğu bildirilen yeniden yapılanma fonuna kimin katkıda bulunacağına dair henüz bir karar alınmadığını, ancak bu katkıyı ABD hükümetinin yapmayacağını söyledi.Yaptığı açıklamada Rubio, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta 300 milyar dolarlık fonla ilgili haberleri yalanlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/cinli-ticaret-devi-pentagona-dava-acti-1106732205.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_30:0:685:491_1920x0_80_0_0_f9e3ef400931ed9174d38d4e0c77aff8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, donald trump, i̇ran
abd, marco rubio, donald trump, i̇ran

Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak

01:24 24.06.2026
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran için gündeme gelen yeniden yapılanma fonuna ilişkin henüz herhangi bir karar alınmadığını belirterek, olası katkının ABD hükümetinden gelmeyeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran için oluşturulduğu bildirilen yeniden yapılanma fonuna kimin katkıda bulunacağına dair henüz bir karar alınmadığını, ancak bu katkıyı ABD hükümetinin yapmayacağını söyledi.
Yaptığı açıklamada Rubio, şu ifadeleri kullandı:
Hayır, bu çok ileri bir aşamada. Olası şeylerin bir parçası. Bizim yatırımımız olmayacak. Hükümetimizin parası olmayacak. Bunun, önümüzdeki günlerde ele alınması gereken bir dizi başka güvenlik sorununda kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacağını düşünüyorum
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta 300 milyar dolarlık fonla ilgili haberleri yalanlamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
DÜNYA
Çinli ticaret devi Pentagon'a dava açtı
Dün, 23:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала