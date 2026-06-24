https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rubio-irana-fon-abd-hukumetinin-parasi-olmayacak-1106733057.html
Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak
Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran için gündeme gelen yeniden yapılanma fonuna ilişkin henüz herhangi bir karar alınmadığını belirterek, olası katkının ABD... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran için oluşturulduğu bildirilen yeniden yapılanma fonuna kimin katkıda bulunacağına dair henüz bir karar alınmadığını, ancak bu katkıyı ABD hükümetinin yapmayacağını söyledi.Yaptığı açıklamada Rubio, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta 300 milyar dolarlık fonla ilgili haberleri yalanlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/cinli-ticaret-devi-pentagona-dava-acti-1106732205.html
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abd, marco rubio, donald trump, i̇ran
abd, marco rubio, donald trump, i̇ran
Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran için gündeme gelen yeniden yapılanma fonuna ilişkin henüz herhangi bir karar alınmadığını belirterek, olası katkının ABD hükümetinden gelmeyeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran için oluşturulduğu bildirilen yeniden yapılanma fonuna kimin katkıda bulunacağına dair henüz bir karar alınmadığını, ancak bu katkıyı ABD hükümetinin yapmayacağını söyledi.
Yaptığı açıklamada Rubio, şu ifadeleri kullandı:
Hayır, bu çok ileri bir aşamada. Olası şeylerin bir parçası. Bizim yatırımımız olmayacak. Hükümetimizin parası olmayacak. Bunun, önümüzdeki günlerde ele alınması gereken bir dizi başka güvenlik sorununda kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacağını düşünüyorum
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta 300 milyar dolarlık fonla ilgili haberleri yalanlamıştı.