https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rubio-irana-fon-abd-hukumetinin-parasi-olmayacak-1106733057.html

Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak

Rubio: İran'a fon ABD hükümetinin parası olmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran için gündeme gelen yeniden yapılanma fonuna ilişkin henüz herhangi bir karar alınmadığını belirterek, olası katkının ABD... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T01:24+0300

2026-06-24T01:24+0300

2026-06-24T01:24+0300

dünya

abd

marco rubio

donald trump

i̇ran

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran için oluşturulduğu bildirilen yeniden yapılanma fonuna kimin katkıda bulunacağına dair henüz bir karar alınmadığını, ancak bu katkıyı ABD hükümetinin yapmayacağını söyledi.Yaptığı açıklamada Rubio, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta 300 milyar dolarlık fonla ilgili haberleri yalanlamıştı.

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abd, marco rubio, donald trump, i̇ran