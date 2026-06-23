https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/cinli-ticaret-devi-pentagona-dava-acti-1106732205.html
Çinli ticaret devi Pentagon'a dava açtı
Çinli ticaret devi Pentagon'a dava açtı
Sputnik Türkiye
Alibaba, ABD Savunma Bakanlığı’nın kendisini Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil etmesinin ardından Pentagon'a dava açtı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T23:48+0300
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Çinli ticaret devi Alibaba, Çin askeri şirketi olarak nitelendirilmesi nedeniyle ABD Savaş Bakanlığı aleyhine dava açtı.Dava dilekçesinde, "Bu tespitlerin gerçek veya hukuki hiçbir dayanağı yok. Alibaba, hiçbir üyesinin askeri bağlantısı olmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor" ifadeleri yer aldı.Şirket, sunduğu ürün ve hizmetlerin yalnızca perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojileri alanlarında kullanıldığını belirtti. Ayrıca Alibaba, sözleşmelerinde ve uyum politikalarında askeri amaçlı kullanımı açık şekilde yasakladığını, bunun yanı sıra herhangi bir askeri sertifika veya lisansa sahip olmadığını ifade etti.Pentagon, haziran ayının başında yaptığı açıklamada, Alibaba’nın yanı sıra Tencent ve BYD gibi şirketlerin de bulunduğu, Çin’in askeri-sanayi yapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 188 şirketi daha listeye eklediğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/sputnik-analizi-tahrana-60-gunluk-nefes---zaman-kazandi-sermaye-degil-1106729266.html
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abd, çin, alibaba, pentagon
abd, çin, alibaba, pentagon
Çinli ticaret devi Pentagon'a dava açtı
Alibaba, ABD Savunma Bakanlığı’nın kendisini Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil etmesinin ardından Pentagon'a dava açtı.
Çinli ticaret devi Alibaba, Çin askeri şirketi olarak nitelendirilmesi nedeniyle ABD Savaş Bakanlığı aleyhine dava açtı.
Dava dilekçesinde, "Bu tespitlerin gerçek veya hukuki hiçbir dayanağı yok. Alibaba, hiçbir üyesinin askeri bağlantısı olmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor" ifadeleri yer aldı.
Şirket, sunduğu ürün ve hizmetlerin yalnızca perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojileri alanlarında kullanıldığını belirtti. Ayrıca Alibaba, sözleşmelerinde ve uyum politikalarında askeri amaçlı kullanımı açık şekilde yasakladığını, bunun yanı sıra herhangi bir askeri sertifika veya lisansa sahip olmadığını ifade etti.
Pentagon, haziran ayının başında yaptığı açıklamada, Alibaba’nın yanı sıra Tencent ve BYD gibi şirketlerin de bulunduğu, Çin’in askeri-sanayi yapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 188 şirketi daha listeye eklediğini duyurmuştu.