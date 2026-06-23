https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ankarada-ego-otobusu-kaza-yapti-1106720953.html

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T14:47+0300

2026-06-23T14:47+0300

2026-06-23T14:58+0300

türki̇ye

ankara

ego

ego otobüsleri

trafik kazası

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Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belediye otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

ankara, ego, ego otobüsleri, trafik kazası