https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ankarada-ego-otobusu-kaza-yapti-1106720953.html
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T14:47+0300
2026-06-23T14:47+0300
2026-06-23T14:58+0300
türki̇ye
ankara
ego
ego otobüsleri
trafik kazası
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Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belediye otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
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ankara
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ankara, ego, ego otobüsleri, trafik kazası
ankara, ego, ego otobüsleri, trafik kazası
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
14:47 23.06.2026 (güncellendi: 14:58 23.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belediye otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.