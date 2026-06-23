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Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belediye otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
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ankara, ego, ego otobüsleri, trafik kazası
ankara, ego, ego otobüsleri, trafik kazası

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

14:47 23.06.2026 (güncellendi: 14:58 23.06.2026)
© AATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belediye otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
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