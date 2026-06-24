https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/putinden-rossiya-segodnyaya-85-yil-mesaji-sovinformburo-mirasi-onurla-surduruluyor-1106733222.html
Putin’den ‘Rossiya Segodnya’ya 85. yıl mesajı: Sovinformbüro mirası onurla sürdürülüyor
Putin’den ‘Rossiya Segodnya’ya 85. yıl mesajı: Sovinformbüro mirası onurla sürdürülüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası haber ajansı 'Rossiya Segodnya'nın 85. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle çalışanları tebrik etti. Rus lider... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T01:25+0300
2026-06-24T01:25+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik’in de bağlı olduğu 'Rossiya Segodnya' uluslararası medya grubunun 85. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Çalışanlara ve emektarlara hitaben yayınladığı özel mesajında Putin, ajans ekibini bu büyük ve anlamlı tarih vesilesiyle tebrik etti. Rus lider, kurum personelinin kökleri Haziran 1941’de kurulan efsanevi Sovinformbüro’ya dayanan zengin bir geçmişle ve en zorlu koşullarda dahi mesleğinin onurunu koruyan gazeteci kuşaklarıyla haklı olarak gurur duyduğunu vurguladı.Rus lider, mevcut “Rossiya Segodnya” ekibinin seleflerinin yaratıcı geleneklerini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, ajansın hem Rusya’da hem de dünya medya pazarında önde gelen aktörlerden biri olmayı sürdürdüğünün altını çizdi:Rus lider, mesajını ajans yönetimine ve çalışanlarına yeni kazanımlar ve başarılar dileyerek tamamladı.Savaş yıllarından bugüne uzanan miras: Sovinformbüroİkinci Dünya Savaşı yıllarında, cephelerdeki durum hakkında anlık ve güvenilir bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla 24 Haziran 1941’de kurulan Sovinformbüro, dönemin en kritik enformasyon merkezlerinden biriydi. Kurum; savaş muhabirlerinin çalışmalarını koordine etmenin yanı sıra Sovyet diplomatik misyonlarının, yabancı medya kuruluşlarının ve Batı kamuoyunun Sovyet-Alman cephesindeki gelişmeler ile cephe gerisindeki faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi görevini üstlenmişti.İlk operasyonel bültenini kuruluşundan yalnızca bir gün sonra, 25 Haziran 1941’de yayınlayan kurumun attığı sağlam temeller üzerinden ilerleyen yıllarda sırasıyla “Novosti” Haber Ajansı, RIA Novosti ve günümüzün uluslararası medya grubu “Rossiya Segodnya” inşa edildi.
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vladimir putin, rossiya segodnya, sputnik, ria novosti, i̇kinci dünya savaşı, sovinformburo, rusya
vladimir putin, rossiya segodnya, sputnik, ria novosti, i̇kinci dünya savaşı, sovinformburo, rusya
Putin’den ‘Rossiya Segodnya’ya 85. yıl mesajı: Sovinformbüro mirası onurla sürdürülüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası haber ajansı 'Rossiya Segodnya'nın 85. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle çalışanları tebrik etti. Rus lider, kurumun köklerini oluşturan 1941 tarihli Sovinformbüro’nun tarihi mirasına ve en zorlu şartlarda görev yapan gazeteci kuşaklarına dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik’in de bağlı olduğu 'Rossiya Segodnya' uluslararası medya grubunun 85. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Çalışanlara ve emektarlara hitaben yayınladığı özel mesajında Putin, ajans ekibini bu büyük ve anlamlı tarih vesilesiyle tebrik etti. Rus lider, kurum personelinin kökleri Haziran 1941’de kurulan efsanevi Sovinformbüro’ya dayanan zengin bir geçmişle ve en zorlu koşullarda dahi mesleğinin onurunu koruyan gazeteci kuşaklarıyla haklı olarak gurur duyduğunu vurguladı.
Rus lider, mevcut “Rossiya Segodnya” ekibinin seleflerinin yaratıcı geleneklerini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, ajansın hem Rusya’da hem de dünya medya pazarında önde gelen aktörlerden biri olmayı sürdürdüğünün altını çizdi:
Çok geniş bir kitleye anlık ve güncel haberler sunuyor, olayların nabzını tutuyorsunuz. Çalışmalarınızda yenilikçi stratejilere ve ileri teknolojilere dayanırken, yetenekli genç kuşakların mesleki gelişimine de özel bir önem veriyorsunuz.
Rus lider, mesajını ajans yönetimine ve çalışanlarına yeni kazanımlar ve başarılar dileyerek tamamladı.
Savaş yıllarından bugüne uzanan miras: Sovinformbüro
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, cephelerdeki durum hakkında anlık ve güvenilir bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla 24 Haziran 1941’de kurulan Sovinformbüro, dönemin en kritik enformasyon merkezlerinden biriydi. Kurum; savaş muhabirlerinin çalışmalarını koordine etmenin yanı sıra Sovyet diplomatik misyonlarının, yabancı medya kuruluşlarının ve Batı kamuoyunun Sovyet-Alman cephesindeki gelişmeler ile cephe gerisindeki faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi görevini üstlenmişti.
İlk operasyonel bültenini kuruluşundan yalnızca bir gün sonra, 25 Haziran 1941’de yayınlayan kurumun attığı sağlam temeller üzerinden ilerleyen yıllarda sırasıyla “Novosti” Haber Ajansı, RIA Novosti ve günümüzün uluslararası medya grubu “Rossiya Segodnya” inşa edildi.