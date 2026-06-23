https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/moskovada-uc-kitadan-gazetecileri-bulusturan-yapay-zeka-egitimi-turkler-de-katildi-1106724818.html
Moskova'da üç kıtadan gazetecileri buluşturan yapay zeka eğitimi: Türkler de katıldı
Moskova'da üç kıtadan gazetecileri buluşturan yapay zeka eğitimi: Türkler de katıldı
Sputnik Türkiye
Moskova'da düzenlenen 'SputnikPro AI in Media' uluslararası staj programı, üç kıtadan 22 genç gazeteciyi yapay zeka teknolojileriyle buluşturdu. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T17:07+0300
2026-06-23T17:07+0300
2026-06-23T17:07+0300
dünya
rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)
rusya
sputnik
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
yapay zeka
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Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın merkezinde başlayan ve Rossotrudniçestvo ile ortaklaşa yürütülen program, dünya genelinde 18 farklı ülkeden gelen gazetecilere yapay zekanın profesyonel habercilikteki pratik uygulamalarını öğretmeyi hedefliyor. 26 Haziran'a kadar devam edecek olan eğitimlerde, haber takibinden içerik üretimine kadar modern editörlük süreçlerinin tamamı ele alınıyor.Medya profesyonellerinden teknoloji vurgusuAçılışta konuşan Rossiya Segodnya Uluslararası İşbirliği Direktörü Vasiliy Puşkov, Rus medya pazarının işleyişi ve günümüz izleyici kitlesiyle iletişim dinamikleri hakkında bilgi verdi. Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Kirill Bogomolov ise projenin önemine dikkat çekerek, 'SputnikPro AI' sayesinde katılımcıların yapay zekanın medya sektöründeki gerçek dünya çözümlerine doğrudan tanıklık edebileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-bati-rusyayla-savasa-hazirlandigini-acikca-konusuyor-1106719801.html
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rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), rusya, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yapay zeka
rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası i̇şbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), rusya, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, yapay zeka
Moskova'da üç kıtadan gazetecileri buluşturan yapay zeka eğitimi: Türkler de katıldı
Moskova'da düzenlenen 'SputnikPro AI in Media' uluslararası staj programı, üç kıtadan 22 genç gazeteciyi yapay zeka teknolojileriyle buluşturdu.
Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın merkezinde başlayan ve Rossotrudniçestvo ile ortaklaşa yürütülen program, dünya genelinde 18 farklı ülkeden gelen gazetecilere yapay zekanın profesyonel habercilikteki pratik uygulamalarını öğretmeyi hedefliyor.
26 Haziran'a kadar devam edecek olan eğitimlerde, haber takibinden içerik üretimine kadar modern editörlük süreçlerinin tamamı ele alınıyor.
Medya profesyonellerinden teknoloji vurgusu
Açılışta konuşan Rossiya Segodnya Uluslararası İşbirliği Direktörü Vasiliy Puşkov, Rus medya pazarının işleyişi ve günümüz izleyici kitlesiyle iletişim dinamikleri hakkında bilgi verdi.
Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Kirill Bogomolov ise projenin önemine dikkat çekerek, 'SputnikPro AI' sayesinde katılımcıların yapay zekanın medya sektöründeki gerçek dünya çözümlerine doğrudan tanıklık edebileceğini vurguladı.