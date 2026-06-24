https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/pistorius-nato-abd-ile-ittifaki-korumak-icin-daha-avrupali-olmali-1106732782.html

Pistorius: NATO, ABD ile ittifakı korumak için daha 'Avrupalı' olmalı

Pistorius: NATO, ABD ile ittifakı korumak için daha 'Avrupalı' olmalı

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun transatlantik bir ittifak olarak kalabilmesi için Avrupa’nın güvenlik alanında kendi ayakları üzerinde durması... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T00:37+0300

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dünya

boris pistorius

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin’de düzenlenen "Sanayi Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, NATO’nun geleceği ve Avrupa’nın güvenlik mimarisine dair önemli mesajlar verdi.Avrupa ile ABD arasındaki stratejik ittifakın korunması için NATO’nun yapısında bir “Avrupalılaşma” sürecine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Pistorius, üye ülkelerin egemenlik kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurguladı.‘Amerikalıları yanımızda tutmanın basit bir formülü var’AB ülkelerini güvenlikten ekonomiye kadar geniş bir yelpazede kararlı adımlar atmaya çağıran Pistorius, şu ifadeleri kullandı:‘Amerikan sistemine bağlı olmayan kredi kartı bulamazsınız’Avrupa’nın kritik altyapılardaki dışa bağımlılığına ödeme sistemleri üzerinden çarpıcı bir örnek veren Pistorius, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/afd-es-baskani-chrupalla-avrupa-ukrayna-catismasinda-coktan-taraf-oldu-1106731891.html

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boris pistorius, almanya, avrupa, abd, nato, avrupa birliği, ab, berlin