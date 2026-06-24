https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/pistorius-nato-abd-ile-ittifaki-korumak-icin-daha-avrupali-olmali-1106732782.html
Pistorius: NATO, ABD ile ittifakı korumak için daha 'Avrupalı' olmalı
Pistorius: NATO, ABD ile ittifakı korumak için daha 'Avrupalı' olmalı
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun transatlantik bir ittifak olarak kalabilmesi için Avrupa’nın güvenlik alanında kendi ayakları üzerinde durması... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T00:37+0300
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin’de düzenlenen "Sanayi Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, NATO’nun geleceği ve Avrupa’nın güvenlik mimarisine dair önemli mesajlar verdi.Avrupa ile ABD arasındaki stratejik ittifakın korunması için NATO’nun yapısında bir “Avrupalılaşma” sürecine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Pistorius, üye ülkelerin egemenlik kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurguladı.‘Amerikalıları yanımızda tutmanın basit bir formülü var’AB ülkelerini güvenlikten ekonomiye kadar geniş bir yelpazede kararlı adımlar atmaya çağıran Pistorius, şu ifadeleri kullandı:‘Amerikan sistemine bağlı olmayan kredi kartı bulamazsınız’Avrupa’nın kritik altyapılardaki dışa bağımlılığına ödeme sistemleri üzerinden çarpıcı bir örnek veren Pistorius, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/afd-es-baskani-chrupalla-avrupa-ukrayna-catismasinda-coktan-taraf-oldu-1106731891.html
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boris pistorius, almanya, avrupa, abd, nato, avrupa birliği, ab, berlin
boris pistorius, almanya, avrupa, abd, nato, avrupa birliği, ab, berlin
Pistorius: NATO, ABD ile ittifakı korumak için daha 'Avrupalı' olmalı
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun transatlantik bir ittifak olarak kalabilmesi için Avrupa’nın güvenlik alanında kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirterek, üye ülkelere "Her alanda bağımsızlığa odaklanın" çağrısında bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin’de düzenlenen "Sanayi Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, NATO’nun geleceği ve Avrupa’nın güvenlik mimarisine dair önemli mesajlar verdi.
Avrupa ile ABD arasındaki stratejik ittifakın korunması için NATO’nun yapısında bir “Avrupalılaşma” sürecine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Pistorius, üye ülkelerin egemenlik kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurguladı.
‘Amerikalıları yanımızda tutmanın basit bir formülü var’
AB ülkelerini güvenlikten ekonomiye kadar geniş bir yelpazede kararlı adımlar atmaya çağıran Pistorius, şu ifadeleri kullandı:
Amerikalıları yanımızda tutmak istiyoruz. Bunun için çok basit bir formül var: Almanya ve Avrupa, güvenlik meselelerinde çok daha bağımsız hale gelmeli. Başka bir deyişle, NATO daha Avrupalı olmalı ki transatlantik ittifak olarak yoluna devam edebilsin.
AB ülkeleri artık daha çok kendilerine odaklanmalı; her alanda daha fazla egemenlik ve bağımsızlık hedeflemeliyiz.
‘Amerikan sistemine bağlı olmayan kredi kartı bulamazsınız’
Avrupa’nın kritik altyapılardaki dışa bağımlılığına ödeme sistemleri üzerinden çarpıcı bir örnek veren Pistorius, sözlerini şöyle sürdürdü:
Dijital egemenlik, güçlendirmemiz gereken alanlardan sadece biri. Size somut bir örnek vereyim: Amerikan sistemine bağlı olmayan bir kredi kartı bulmaya çalışın; bulamazsınız.