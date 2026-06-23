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AfD Eş Başkanı Chrupalla: Avrupa, Ukrayna çatışmasında çoktan taraf oldu
AfD Eş Başkanı Chrupalla: Avrupa, Ukrayna çatışmasında çoktan taraf oldu
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Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna’ya sağladığı devasa mali destekler ve Rusya’ya... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Almanya’da muhalefette yer alan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, partisinin diğer Eş Genel Başkanı Alice Weidel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'nın Ukrayna krizindeki rolüne ilişkin sert eleştirilerde bulundu.‘Avrupa artık arabulucu değil’Chrupalla, AB’nin Ukrayna’ya finanasal destek ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları gündemine alarak artık doğrudan ‘çatışmanın tarafı’ haline geldiğini ifade etti.‘Halklar arasındaki dostluk yeniden tesis edilecek’Almanya-Rusya ilişkilerine de değinen AfD lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin "düşmanlık söylemi üreten" siyasetçilerin sahneden çekilmesiyle düzeleceğini vurguladı.‘Hükümet düşman imajı yaratıyor’Mevcut federal hükümeti hedef alan Chrupalla sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disisleri-almanyanin-koklu-politika-degisikligi-avrupa-guvenligi-ve-komsular-icin-risk-1106707011.html
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almanya için alternatif (afd), avrupa birliği, ab, almanya, ukrayna, rusya, johann wadephul, avrupa

AfD Eş Başkanı Chrupalla: Avrupa, Ukrayna çatışmasında çoktan taraf oldu

23:19 23.06.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUkrayna- AB
Ukrayna- AB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
Ukrayna- AB. Arşiv fotoğrafı
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Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna’ya sağladığı devasa mali destekler ve Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarla tarafsızlığını yitirerek çatışmanın doğrudan tarafı haline geldiğini belirtti.
Almanya’da muhalefette yer alan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, partisinin diğer Eş Genel Başkanı Alice Weidel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'nın Ukrayna krizindeki rolüne ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

‘Avrupa artık arabulucu değil’

Chrupalla, AB’nin Ukrayna’ya finanasal destek ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları gündemine alarak artık doğrudan ‘çatışmanın tarafı’ haline geldiğini ifade etti.
Ukrayna için hazırlanan 90 milyar euroluk paket ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar bugün masada. Avrupa çok uzun zamandır tarafsız bir arabulucu değil, çatışmanın doğrudan tarafı haline gelmiş durumda.

‘Halklar arasındaki dostluk yeniden tesis edilecek’

Almanya-Rusya ilişkilerine de değinen AfD lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin "düşmanlık söylemi üreten" siyasetçilerin sahneden çekilmesiyle düzeleceğini vurguladı.
Eğer Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ‘Rusya daima düşmanımız olarak kalacak’ diyorsa, ben de şunu söylerim: Sayın Wadephul sonsuza dek dışişleri bakanı olarak kalmayacak ve iki halk arasındaki dostluk yeniden tesis edilecek.

‘Hükümet düşman imajı yaratıyor’

Mevcut federal hükümeti hedef alan Chrupalla sözlerini şöyle tamamladı:
Hükümet, dış politikada ülkeyi sürekli bir 'düşman imajı' üzerinden konumlandırıyor. Bu kutuplaştırıcı yaklaşım, sadece dışarıda değil ülke içinde de gerilimleri artırıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
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Rusya Dışişleri: Almanya’nın köklü politika değişikliği, Avrupa güvenliği ve komşular için risk taşıyor
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