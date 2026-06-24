Pentagon hassas vuruş füzeleri üretmek için 8.4 milyar dolarlık sözleşme verdi

Grand Prairie, Teksas merkezli Lockheed Martin Corp.'a, Hassas Vuruş Füzeleri Birinci Aşama'nın artırılmış üretim kapasitesi ve Erken Operasyonel Yetenek varlıklarının tedariki, takip eden üretim, geliştirme ve eskime yönetimi için sipariş süresini uzatmak ve tavanı artırmak amacıyla 8.402.489.648 dolarlık bir sözleşme değişikliği (P00007) verildi. Bu değişiklik 2032 mali yılına kadar devam edecek"