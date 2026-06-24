https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/pentagon-hassas-vurus-fuzeleri-uretmek-icin-84-milyar-dolarlik-sozlesme-verdi-1106733594.html
Pentagon hassas vuruş füzeleri üretmek için 8.4 milyar dolarlık sözleşme verdi
Pentagon hassas vuruş füzeleri üretmek için 8.4 milyar dolarlık sözleşme verdi
Sputnik Türkiye
Pentagon'un, Lockheed Martin'e hassas vuruş füzeleri üretmek için 8.4 milyar dolarlık sözleşme verdiği bildirildi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T04:22+0300
2026-06-24T04:22+0300
2026-06-24T04:23+0300
dünya
abd
pentagon
savunma bakanlığı
lockeed martin
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ABD Savunma Bakanlığı, ABD savunma şirketi Lockheed Martin'in hassas vuruş füzeleri üretmek üzere ABD Savaş Bakanlığı'ndan 8.4 milyar dolarlık büyük bir sözleşme aldığını açıkladı.Pentagon tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, sözleşme ek maddesiyle birlikte Increment One füzelerinin toplam sipariş değerinin 13.33 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Füzelerin, ABD Ordusu'nun Alabama'daki Redstone Arsenal'ine gönderileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/cinli-ticaret-devi-pentagona-dava-acti-1106732205.html
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abd, pentagon, savunma bakanlığı, lockeed martin
Pentagon hassas vuruş füzeleri üretmek için 8.4 milyar dolarlık sözleşme verdi
04:22 24.06.2026 (güncellendi: 04:23 24.06.2026)
Pentagon'un, Lockheed Martin'e hassas vuruş füzeleri üretmek için 8.4 milyar dolarlık sözleşme verdiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı, ABD savunma şirketi Lockheed Martin'in hassas vuruş füzeleri üretmek üzere ABD Savaş Bakanlığı'ndan 8.4 milyar dolarlık büyük bir sözleşme aldığını açıkladı.
Pentagon tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Grand Prairie, Teksas merkezli Lockheed Martin Corp.'a, Hassas Vuruş Füzeleri Birinci Aşama'nın artırılmış üretim kapasitesi ve Erken Operasyonel Yetenek varlıklarının tedariki, takip eden üretim, geliştirme ve eskime yönetimi için sipariş süresini uzatmak ve tavanı artırmak amacıyla 8.402.489.648 dolarlık bir sözleşme değişikliği (P00007) verildi. Bu değişiklik 2032 mali yılına kadar devam edecek"
Açıklamada, sözleşme ek maddesiyle birlikte Increment One füzelerinin toplam sipariş değerinin 13.33 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Füzelerin, ABD Ordusu'nun Alabama'daki Redstone Arsenal'ine gönderileceği bildirildi.