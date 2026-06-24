https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/olaganustu-hal-ilan-edilmisti-bolivyada-hukumetten-yeni-duyuru-1106739501.html
Olağanüstü hal ilan edilmişti: Bolivya'da hükümetten yeni duyuru
Olağanüstü hal ilan edilmişti: Bolivya'da hükümetten yeni duyuru
Sputnik Türkiye
Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkesinde yaklaşık 1,5 aydır süren yol kapatma eylemlerinde kurulan tüm barikatların kaldırıldığını ve kamu düzeninin... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T11:23+0300
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Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, haftalardır ülke genelinde ulaşımı aksatan yol kapatma eylemlerinin sona erdiğini ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kamu düzeninin yeniden sağlandığını açıkladı.Yönetimsel başkent La Paz’da konuşan Paz, 20 Haziran’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sonrasında yürütülen operasyonlarla protestocuların kurduğu tüm barikatların kaldırıldığını söyledi.OHAL devam edecekYaklaşık 1,5 ay boyunca devam eden eylemlerin ülkeye ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdiğini belirten Paz, Bolivya’nın artık bu tür krizleri geride bırakması gerektiğini ifade etti. Ülkenin tüm vatandaşlarının kalkınmadan eşit şekilde yararlanacağı bir gelecek hedeflediklerini vurgulayan Paz, istikrarın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.OHAL uygulamasının bir süre daha yürürlükte kalacağını belirten Devlet Başkanı Paz, “Düzene sokulması gereken daha çok şey var. Son 50 günde yaşananların bir daha tekrarlanması kabul edilemez. Olağanüstü hal, ülkeyi yeniden düzene sokmamızı sağlayan yasal araçtır” dedi.Ülkede ulaşımın normale dönmeye başladığı da bildirildi. İspanyol haber ajansı EFE’ye konuşan şoför Cristian Molina, otogarların yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığını belirterek, tüm yolların ulaşıma açıldığını ve seferlerin normal şekilde sürdüğünü söyledi.Protestolar ekonomik kriz nedeniyle başlamıştıBolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizlerinden birine karşı düzenlenen protestolar bir aydan uzun süre devam etmişti. Göstericiler, Rodrigo Paz’ın istifasını talep ederek başta La Paz olmak üzere birçok kentte eylemler düzenlemiş, zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanmıştı.26 Mayıs’ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Bolivya hükümeti ise protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçilerinin bulunduğunu savunuyor.Paz, daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmiş ancak kamu düzeninin sağlanması için gerekirse anayasanın kendisine verdiği olağanüstü hal yetkilerini kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/bolivya-devlet-baskani-paz-olaganustu-hal-ilan-etti-1106658774.html
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rodrigo paz, bolivya, la paz, eylem, ohal
rodrigo paz, bolivya, la paz, eylem, ohal
Olağanüstü hal ilan edilmişti: Bolivya'da hükümetten yeni duyuru
Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkesinde yaklaşık 1,5 aydır süren yol kapatma eylemlerinde kurulan tüm barikatların kaldırıldığını ve kamu düzeninin yeniden tesis edildiğini duyurdu. Paz ayrıca, 20 Haziran'da duyurulan olağanüstü hal uygulamasının bir süre daha devam edeceğini belirtti.
Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, haftalardır ülke genelinde ulaşımı aksatan yol kapatma eylemlerinin sona erdiğini ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kamu düzeninin yeniden sağlandığını açıkladı.
Yönetimsel başkent La Paz’da konuşan Paz, 20 Haziran’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sonrasında yürütülen operasyonlarla protestocuların kurduğu tüm barikatların kaldırıldığını söyledi.
Yaklaşık 1,5 ay boyunca devam eden eylemlerin ülkeye ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdiğini belirten Paz, Bolivya’nın artık bu tür krizleri geride bırakması gerektiğini ifade etti. Ülkenin tüm vatandaşlarının kalkınmadan eşit şekilde yararlanacağı bir gelecek hedeflediklerini vurgulayan Paz, istikrarın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.
OHAL uygulamasının bir süre daha yürürlükte kalacağını belirten Devlet Başkanı Paz, “Düzene sokulması gereken daha çok şey var. Son 50 günde yaşananların bir daha tekrarlanması kabul edilemez. Olağanüstü hal, ülkeyi yeniden düzene sokmamızı sağlayan yasal araçtır” dedi.
Ülkede ulaşımın normale dönmeye başladığı da bildirildi. İspanyol haber ajansı EFE’ye konuşan şoför Cristian Molina, otogarların yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığını belirterek, tüm yolların ulaşıma açıldığını ve seferlerin normal şekilde sürdüğünü söyledi.
Protestolar ekonomik kriz nedeniyle başlamıştı
Bolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizlerinden birine karşı düzenlenen protestolar bir aydan uzun süre devam etmişti. Göstericiler, Rodrigo Paz’ın istifasını talep ederek başta La Paz olmak üzere birçok kentte eylemler düzenlemiş, zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanmıştı.
26 Mayıs’ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Bolivya hükümeti ise protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçilerinin bulunduğunu savunuyor.
Paz, daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmiş ancak kamu düzeninin sağlanması için gerekirse anayasanın kendisine verdiği olağanüstü hal yetkilerini kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.