https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/meteoroloji-uyardi-hem-saganak-yagis-hem-de-sicaklar-etkili-olacak-1106734950.html

Meteoroloji uyardı: Hem sağanak yağış hem de sıcaklar etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Hem sağanak yağış hem de sıcaklar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Türkiye genelinde ise sıcaklıklar mevsim... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T07:56+0300

2026-06-24T07:56+0300

2026-06-24T07:56+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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doğu karadeniz

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ankara hava durumu

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sıcaklık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Tüm Türkiye geneline ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da sıcaklıkların 29, İzmir'de 33, Ankara'da ise 31 derece olması bekleniyor. Bölgelere göre hava sıcaklıkları şöyle: Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Karadeniz: Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avrupada-kirmizi-alarm-sicakliklar-40-dereceyi-asacak-can-kayiplari-artiyor-1106713523.html

türki̇ye

doğu anadolu

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