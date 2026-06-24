https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/meteoroloji-uyardi-hem-saganak-yagis-hem-de-sicaklar-etkili-olacak-1106734950.html
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak yağış hem de sıcaklar etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak yağış hem de sıcaklar etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Türkiye genelinde ise sıcaklıklar mevsim... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T07:56+0300
2026-06-24T07:56+0300
2026-06-24T07:56+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu anadolu
doğu karadeniz
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
yağmur
sıcaklık
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Tüm Türkiye geneline ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da sıcaklıkların 29, İzmir'de 33, Ankara'da ise 31 derece olması bekleniyor. Bölgelere göre hava sıcaklıkları şöyle: Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Karadeniz: Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avrupada-kirmizi-alarm-sicakliklar-40-dereceyi-asacak-can-kayiplari-artiyor-1106713523.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, doğu karadeniz, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, yağmur, sıcaklık
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, doğu karadeniz, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, yağmur, sıcaklık
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak yağış hem de sıcaklar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Türkiye genelinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Tüm Türkiye geneline ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da sıcaklıkların 29, İzmir'de 33, Ankara'da ise 31 derece olması bekleniyor.
Bölgelere göre hava sıcaklıkları şöyle:
Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz: Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.