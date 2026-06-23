https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avrupada-kirmizi-alarm-sicakliklar-40-dereceyi-asacak-can-kayiplari-artiyor-1106713523.html

Avrupa’da kırmızı alarm: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, can kayıpları artıyor

Avrupa’da kırmızı alarm: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, can kayıpları artıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede kırmızı alarm ilan edildi. Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'da sıcaklıkların 40... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T10:30+0300

2026-06-23T10:30+0300

2026-06-23T10:30+0300

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Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve diğer birçok Avrupa ülkesinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 40 santigrat derecenin üzerine çıkması beklenirken, yetkililer kırmızı alarm ilan ederek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France, ülkenin yarısından fazlasında en yüksek seviyeli hava uyarısının yürürlükte olduğunu açıkladı. Bordeaux kentinde sıcaklıkların 42 dereceye ulaştığı belirtilirken, yüzlerce okulun geçici olarak kapatılmasına karar verildi.Güneydeki Carpentras kasabasında iki ve dört yaşlarındaki iki çocuğun aile aracında ölü bulunması, aşırı sıcakların yarattığı riskleri yeniden gündeme taşıdı.Sahra kaynaklı sıcak hava Avrupa'yı etkisi altına aldıMeteorologlara göre sıcak hava dalgası, Sahra Çölü'nden kuzeye taşınan sıcak hava kütlelerinin Avrupa üzerinde hapsolmasından kaynaklanıyor. Uzmanlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.Bilim insanları ise sıklaşan ve şiddetlenen sıcak hava dalgalarının küresel ısınmanın etkileriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Meteo-France verilerine göre Fransa'da 1947'den bu yana kaydedilen 51 sıcak hava dalgasının 34'ü 2000 yılından sonra yaşandı. Bunların 26'sı ise 2011 sonrası dönemde görüldü.Birçok ülkede alarm verildiİspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Aemet, bazı bölgelerde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Bask Bölgesi için kırmızı alarm ilan edilirken, San Sebastian'da sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor.İtalya'da Milano, Torino, Venedik, Bologna, Floransa ve Roma'nın da aralarında bulunduğu 12 şehir için kırmızı alarm uygulanıyor. Ülkede günlerdir sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde seyrettiği bildirildi.Almanya'da hafta sonunda sıcaklıkların 38 dereceye ulaşmasının ardından yüzme kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Meteoroloji Ofisi ise bazı bölgelerde sıcaklıkların 38 dereceye çıkabileceği tahmini üzerine İngiltere ve Galler'in bazı kesimleri için nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayımladı.Yunanistan'da aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çıkan orman yangını nedeniyle bazı otoyollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Belçika'da ise önümüzdeki günler için rekor sıcaklık beklentisi nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.Okullar kapatıldı, ulaşımda önlemler alındıFransa Eğitim Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 845 okulun tamamen kapatıldığını, yaklaşık 1800 okulda ise derslerin erken sona erdirildiğini açıkladı. Buna rağmen bir milyondan fazla lise öğrencisinin bakalorya sınavlarının sözlü aşamasına girmeyi sürdürdüğü belirtildi.Paris'te sıcaklığın çarşamba günü 41 dereceye ulaşması beklenirken, toplu ulaşımda da önlemler artırıldı. Fransa Ulusal Demiryolları İşletmesi SNCF, özellikle yaşlılar ve sağlık sorunu bulunan kişilere zorunlu olmadıkça tren yolculuğunu ertelemeleri çağrısında bulundu.Yetkililer ayrıca hafta sonu göl ve nehirlerde yaşanan boğulma vakalarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak vatandaşları gözetimsiz alanlarda serinlemeye çalışmamaları konusunda uyardı.Fransa'nın Gironde bölgesinde ise yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin aşırı sıcaklarla bağlantılı nedenlerle yaşamını yitirdiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kavurucu-sicaklar-geliyor-meteoroloji-uzmani-acikladi-bazi-illerde-gunes-altinda-45-derece-1106710525.html

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