Bayrak provokasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, sınırda yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 1 kişi hakkında ise 'askeri yasak bölgeye girme' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, olaylara ilişkin araştırmaların ve video incelemelerinin devam ettiği kaydedildi.

