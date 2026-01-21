Bayrak provokasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bayrak-provokasyonu-5-kisi-gozaltina-alindi-1102895848.html
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, sınırda yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 1 kişi hakkında ise 'askeri yasak bölgeye girme' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, olaylara ilişkin araştırmaların ve video incelemelerinin devam ettiği kaydedildi.
