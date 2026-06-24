https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/luks-sitede-aidat-krizi-20-bin-lira-aidat-120-bin-lira-ek-odeme-talep-edildi-1106748680.html
Lüks sitede aidat krizi: 20 bin lira aidat, 120 bin lira ek ödeme talep edildi
Lüks sitede aidat krizi: 20 bin lira aidat, 120 bin lira ek ödeme talep edildi
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir sitenin yönetimiyle bazı kat malikleri arasında yaşanan aidat anlaşmazlığı yargıya taşındı. Site sakinleri adına açılan davada, 20 bin liralık... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T18:18+0300
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kira davası
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Konyaaltı'nda lüks bir sitede, kat maliklerinden aylık 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme talep edilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı site sakini Hediye Hin ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dosyadaki belgeleri ve tarafların sunduğu dilekçeleri inceleyerek dava şartlarının oluştuğuna karar verdi ve yargılamanın devamına hükmetti.Davacı taraf, delillerin toplanmasını ve gerek görülmesi halinde tanıkların dinlenmesini talep ederken, davalı taraf ise bazı davalılar yönünden husumet itirazında bulundu.Mahkeme, siteye ait karar defteri, genel kurul çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulmasına karar verdi. Ayrıca bilirkişi incelemesi yapılabilmesi için davacı tarafa 5 bin lira bilirkişi ücretini yatırması amacıyla iki haftalık kesin süre tanındı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hediye Hin, Ocak ayında daire sahiplerinden 120 bin lira ek ödeme alındığını, sonraki süreçte ise aylık aidatın 20 bin lira olarak belirlendiğini söyledi. Hin, bu rakamların hangi hesaplamalara göre oluşturulduğunun açıklanmadığını iddia etti.Hin ayrıca, ek ödeme yapmayan bazı kat maliklerine yönelik ortak kullanım alanlarında kısıtlamaya gidildiğini öne sürerek, asansör, su, elektrik, klima ve VRV sistemlerinin devre dışı bırakılması nedeniyle site sakinlerinin mağduriyet yaşadığını savundu. Yaşananların görüntülerle kayıt altına alındığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/site-aidatlarinda-yeni-duzen-basladi-yonetimlerin-yetkileri-sinirlandirildi-1105943088.html
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antalya, aidat, site aidatı, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira sözleşmesi, ev sahibi , dava
antalya, aidat, site aidatı, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira sözleşmesi, ev sahibi , dava
Lüks sitede aidat krizi: 20 bin lira aidat, 120 bin lira ek ödeme talep edildi
Antalya'da bir sitenin yönetimiyle bazı kat malikleri arasında yaşanan aidat anlaşmazlığı yargıya taşındı. Site sakinleri adına açılan davada, 20 bin liralık aidat ve 120 bin liralık ek ödeme kararlarının iptali talep edildi.
Konyaaltı'nda lüks bir sitede, kat maliklerinden aylık 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme talep edilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı site sakini Hediye Hin ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dosyadaki belgeleri ve tarafların sunduğu dilekçeleri inceleyerek dava şartlarının oluştuğuna karar verdi ve yargılamanın devamına hükmetti.
Davacı taraf, delillerin toplanmasını ve gerek görülmesi halinde tanıkların dinlenmesini talep ederken, davalı taraf ise bazı davalılar yönünden husumet itirazında bulundu.
Mahkeme, siteye ait karar defteri, genel kurul çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulmasına karar verdi. Ayrıca bilirkişi incelemesi yapılabilmesi için davacı tarafa 5 bin lira bilirkişi ücretini yatırması amacıyla iki haftalık kesin süre tanındı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hediye Hin, Ocak ayında daire sahiplerinden 120 bin lira ek ödeme alındığını, sonraki süreçte ise aylık aidatın 20 bin lira olarak belirlendiğini söyledi. Hin, bu rakamların hangi hesaplamalara göre oluşturulduğunun açıklanmadığını iddia etti.
Hin ayrıca, ek ödeme yapmayan bazı kat maliklerine yönelik ortak kullanım alanlarında kısıtlamaya gidildiğini öne sürerek, asansör, su, elektrik, klima ve VRV sistemlerinin devre dışı bırakılması nedeniyle site sakinlerinin mağduriyet yaşadığını savundu. Yaşananların görüntülerle kayıt altına alındığını da sözlerine ekledi.