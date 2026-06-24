https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/lubnan-cumhurbaskani-avn-washingtondaki-muzakereler-abd---iran-gorusmelerinden-bagimsiz-1106742228.html

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Washington’daki müzakereler ABD - İran görüşmelerinden bağımsız

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Washington’daki müzakereler ABD - İran görüşmelerinden bağımsız

Sputnik Türkiye

Lübnan Cumhurvaşkanı Joseph Avn, Washington'da yürütülen müzakerelerin ABD ile İran arasındaki temaslardan ayrı bir süreç olduğunu söyledi. Avn, güneyde... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T13:16+0300

2026-06-24T13:16+0300

2026-06-24T13:16+0300

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Washington’da yürütülen müzakerelerin ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden bağımsız bir süreç olduğunu açıkladı.Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut’ta İngiliz parlamenterlerden oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Lübnan’ın güneyindeki ateşkes süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Avn, güney Lübnan’da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu kapsamda İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesi, Lübnan ordusunun konuşlanması, yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesi, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlamasının hedeflendiğini ifade etti.“Ateşkes kapsamında gündeme gelen pilot bölgelerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor ancak bu süreç İsrail tarafının onayını bekliyor” diyen Avn, uygulamanın sahadaki ilerlemeye bağlı olduğunu kaydetti.Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca, “Washington’da yürütülen müzakereler, geçen hafta İsviçre’de ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkan sonuçlardan bağımsızdır” ifadelerini kullandı.Avn, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) 2027 başında çekilmeye başlamasının ardından güney Lübnan’daki uluslararası varlığın devamı için İngiltere’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/israil-ile-lubnan-arasindaki-dogrudan-muzakerelerin-5-turu-washingtonda-basladi-1106725094.html

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