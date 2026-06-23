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ABD’den Castro ailesinden 1 kişi dahil Küba’ya yeni yaptırımlar
ABD’den Castro ailesinden 1 kişi dahil Küba’ya yeni yaptırımlar
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba yönetimine yönelik yeni bir yaptırım paketini duyurdu. Rubio, daha önce aynı kararname kapsamında yaptırım uygulanan... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T18:12+0300
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Rubio, mevcut Küba hükümetine gelir sağladığı belirtilen beş kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında daha önce yaptırım kapsamına alınan Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA) ile bağlantılı üç kuruluşun yanı sıra Castro ailesinin geniş akrabalarından bir kişi de bulunuyor.Rubio yaptığı açıklamada şunları söyledi:Küba ve GAESA’ya suçlamalarRubio açıklamasında, GAESA'nın ‘Küba hükümetinin güvenlik aygıtının mali omurgası olmaya devam ettiğini’ savundu."GAESA, Küba rejiminin baskıcı güvenlik aygıtının mali gücü olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Bugün yaptırım uygulanan kuruluşlardan ikisi, rejim adına para transferleriyle ilişkilendirilen ve GAESA bağlantılı finans kuruluşlarıdır. Bir diğeri ise ada genelinde rejimin talimatlarını yerine getiren, GAESA bağlantılı bir lojistik şirketidir" dedi.Rubio ayrıca, Küba'nın maden ve metal rezervlerinin işletilmesi yoluyla gelir elde eden iki ek kuruluşun da yaptırım listesine alındığını belirtti."Devlete ait GeoMinera da dahil olmak üzere, Küba'nın mineral ve metal rezervlerinin sömürülmesi yoluyla gelir sağlayan iki ek kuruluşu da yaptırım kapsamına alıyorum" ifadelerini kullandı.Castro Espin'in eşi de eklendi ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca daha önce aynı kararname kapsamında yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espin'in eşinin de listeye eklendiğini açıkladı:"Son olarak, daha önce 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espín'in eşini de yaptırım listesine alıyorum. Bu kuruluşlar ve kişiler, hem Küba'da hem de yarımküremiz genelinde rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmekte, kolaylaştırmakta veya bunlardan fayda sağlamaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kuba-abd-krizi-derinlesiyor-raul-castro-iddianamesi-ne-anlama-geliyor-1105917922.html
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marco rubio, küba, haberler
marco rubio, küba, haberler
ABD’den Castro ailesinden 1 kişi dahil Küba’ya yeni yaptırımlar
18:12 23.06.2026 (güncellendi: 18:40 23.06.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba yönetimine yönelik yeni bir yaptırım paketini duyurdu. Rubio, daha önce aynı kararname kapsamında yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espin'in eşinin de listeye eklendiğini açıkladı. Rubio, mevcut Küba hükümetine gelir sağladığı belirtilen beş kuruluşu yaptırım listesine aldığını söyledi.
Rubio, mevcut Küba hükümetine gelir sağladığı belirtilen beş kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında daha önce yaptırım kapsamına alınan Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA) ile bağlantılı üç kuruluşun yanı sıra Castro ailesinin geniş akrabalarından bir kişi de bulunuyor.
Rubio yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bugün, Küba rejimine gelir sağlayan beş Küba kuruluşunu yaptırım listesine alıyorum. Bunlar arasında daha önce yaptırım uygulanan Grupo de Administracoón Empresarial S.A. (GAESA) ile bağlantılı üç kuruluş ve Castro ailesinin geniş akrabalarından bir kişi yer alıyor. Bu karar, Başkan Trump'ın 1 Mayıs 2026 tarihli ve 'Küba'daki baskılardan ve ABD'nin ulusal güvenliği ile dış politikasına yönelik tehditlerden sorumlu olanlara yaptırım uygulanması' başlıklı 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca alınmıştır.
Küba ve GAESA’ya suçlamalar
Rubio açıklamasında, GAESA'nın ‘Küba hükümetinin güvenlik aygıtının mali omurgası olmaya devam ettiğini’ savundu.
"GAESA, Küba rejiminin baskıcı güvenlik aygıtının mali gücü olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Bugün yaptırım uygulanan kuruluşlardan ikisi, rejim adına para transferleriyle ilişkilendirilen ve GAESA bağlantılı finans kuruluşlarıdır. Bir diğeri ise ada genelinde rejimin talimatlarını yerine getiren, GAESA bağlantılı bir lojistik şirketidir" dedi.
Rubio ayrıca, Küba'nın maden ve metal rezervlerinin işletilmesi yoluyla gelir elde eden iki ek kuruluşun da yaptırım listesine alındığını belirtti.
"Devlete ait GeoMinera da dahil olmak üzere, Küba'nın mineral ve metal rezervlerinin sömürülmesi yoluyla gelir sağlayan iki ek kuruluşu da yaptırım kapsamına alıyorum" ifadelerini kullandı.
Castro Espin'in eşi de eklendi
ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca daha önce aynı kararname kapsamında yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espin'in eşinin de listeye eklendiğini açıkladı:
"Son olarak, daha önce 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espín'in eşini de yaptırım listesine alıyorum. Bu kuruluşlar ve kişiler, hem Küba'da hem de yarımküremiz genelinde rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmekte, kolaylaştırmakta veya bunlardan fayda sağlamaktadır."