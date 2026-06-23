https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/abdden-castro-ailesinden-1-kisi-dahil-kubaya-yeni-yaptirimlar-1106726565.html

ABD’den Castro ailesinden 1 kişi dahil Küba’ya yeni yaptırımlar

ABD’den Castro ailesinden 1 kişi dahil Küba’ya yeni yaptırımlar

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba yönetimine yönelik yeni bir yaptırım paketini duyurdu. Rubio, daha önce aynı kararname kapsamında yaptırım uygulanan... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T18:12+0300

2026-06-23T18:12+0300

2026-06-23T18:40+0300

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Rubio, mevcut Küba hükümetine gelir sağladığı belirtilen beş kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında daha önce yaptırım kapsamına alınan Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA) ile bağlantılı üç kuruluşun yanı sıra Castro ailesinin geniş akrabalarından bir kişi de bulunuyor.Rubio yaptığı açıklamada şunları söyledi:Küba ve GAESA’ya suçlamalarRubio açıklamasında, GAESA'nın ‘Küba hükümetinin güvenlik aygıtının mali omurgası olmaya devam ettiğini’ savundu."GAESA, Küba rejiminin baskıcı güvenlik aygıtının mali gücü olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Bugün yaptırım uygulanan kuruluşlardan ikisi, rejim adına para transferleriyle ilişkilendirilen ve GAESA bağlantılı finans kuruluşlarıdır. Bir diğeri ise ada genelinde rejimin talimatlarını yerine getiren, GAESA bağlantılı bir lojistik şirketidir" dedi.Rubio ayrıca, Küba'nın maden ve metal rezervlerinin işletilmesi yoluyla gelir elde eden iki ek kuruluşun da yaptırım listesine alındığını belirtti."Devlete ait GeoMinera da dahil olmak üzere, Küba'nın mineral ve metal rezervlerinin sömürülmesi yoluyla gelir sağlayan iki ek kuruluşu da yaptırım kapsamına alıyorum" ifadelerini kullandı.Castro Espin'in eşi de eklendi ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca daha önce aynı kararname kapsamında yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espin'in eşinin de listeye eklendiğini açıkladı:"Son olarak, daha önce 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım uygulanan Alejandro Castro Espín'in eşini de yaptırım listesine alıyorum. Bu kuruluşlar ve kişiler, hem Küba'da hem de yarımküremiz genelinde rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmekte, kolaylaştırmakta veya bunlardan fayda sağlamaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kuba-abd-krizi-derinlesiyor-raul-castro-iddianamesi-ne-anlama-geliyor-1105917922.html

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