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Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor: Dev konvoy hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor: Dev konvoy hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a dev konvoyla geleceğini duyurdu. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T20:23+0300
2026-06-24T20:23+0300
poli̇ti̇ka
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
konvoy
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından partinin genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul’a geliyor.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından ''İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor! 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al'' paylaşımında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kemal-kilicdaroglu-olagan-kurultayi-en-fazla-4-5-aya-yapariz-1106654641.html
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chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, konvoy
chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, konvoy

Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor: Dev konvoy hazırlanıyor

20:23 24.06.2026
© AA / Erçin ErtürkKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA / Erçin Ertürk
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a dev konvoyla geleceğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından partinin genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul’a geliyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından ''İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor! 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al'' paylaşımında bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
POLİTİKA
Kemal Kılıçdaroğlu: Olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız
19 Haziran , 22:47
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