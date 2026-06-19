https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kemal-kilicdaroglu-olagan-kurultayi-en-fazla-4-5-aya-yapariz-1106654641.html
Kemal Kılıçdaroğlu: Olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız
Kemal Kılıçdaroğlu: Olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultayın en fazla 4-5 içinde yapılabileceğini... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T22:47+0300
2026-06-19T22:47+0300
2026-06-19T22:54+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
özgür özel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez katıldığı SZC TV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu?" dedi.Mutlak butlan kararından daha önce haberi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum. Bakın, eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum" açıklamasında bulundu.Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister miydiniz? Üstelik mutlak butlan kararında sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden neden korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kemal-kilicdaroglu-devlete-liyakati-ve-yerli-durusu-yeniden-getirecegiz-1106590327.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı, özgür özel
Kemal Kılıçdaroğlu: Olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız
22:47 19.06.2026 (güncellendi: 22:54 19.06.2026)
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultayın en fazla 4-5 içinde yapılabileceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez katıldığı SZC TV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu?" dedi.
Mutlak butlan kararından daha önce haberi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum. Bakın, eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum" açıklamasında bulundu.
Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister miydiniz? Üstelik mutlak butlan kararında sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden neden korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar" şeklinde konuştu.