https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kemal-kilicdaroglu-olagan-kurultayi-en-fazla-4-5-aya-yapariz-1106654641.html

Kemal Kılıçdaroğlu: Olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız

Kemal Kılıçdaroğlu: Olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultayın en fazla 4-5 içinde yapılabileceğini... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T22:47+0300

2026-06-19T22:47+0300

2026-06-19T22:54+0300

poli̇ti̇ka

kemal kılıçdaroğlu

chp

chp genel merkezi

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp kurultayı

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106371413_20:0:600:326_1920x0_80_0_0_11bd72b56744022ca7626e4e7daa28d5.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez katıldığı SZC TV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu?" dedi.Mutlak butlan kararından daha önce haberi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum. Bakın, eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum" açıklamasında bulundu.Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister miydiniz? Üstelik mutlak butlan kararında sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden neden korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kemal-kilicdaroglu-devlete-liyakati-ve-yerli-durusu-yeniden-getirecegiz-1106590327.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı, özgür özel