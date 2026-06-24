https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kesan-belediye-baskani-mehmet-ozcan-chpden-istifa-etti-1106748050.html
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T17:17+0300
2026-06-24T17:17+0300
2026-06-24T17:17+0300
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chp, türkiye, edirne
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti
Ayrıntılar geliyor
Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti.