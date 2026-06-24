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Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti
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Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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chp, türkiye, edirne
chp, türkiye, edirne

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti

17:17 24.06.2026
© AAKeşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
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Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti.
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