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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
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sakarya
istifa
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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.Paylaşımında Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/chpde-iki-il-baskani-daha-gorevden-alindi--1106722149.html
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türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, cumhuriyet, sakarya, istifa

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti

17:11 23.06.2026 (güncellendi: 17:31 23.06.2026)
© AA / Raşit AydoğanÜmit Dikbayır
Ümit Dikbayır - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA / Raşit Aydoğan
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Paylaşımında Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır. Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

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