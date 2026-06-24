https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/avrupa-kavruluyor-turkiye-icin-tarih-verildi-prof-dr-orhan-senden-sicak-hava-uyarisi-1106739658.html

Avrupa kavruluyor, Türkiye için tarih verildi: Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcak hava uyarısı

Avrupa kavruluyor, Türkiye için tarih verildi: Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcak hava uyarısı

Sputnik Türkiye

Avrupa’da rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkilerken, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere’de kırmızı alarm verildi. Türkiye’de... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T11:27+0300

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Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, birçok ülkede günlük yaşamı zorlaştırdı.Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere’de yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Paris’te Eyfel Kulesi sıcaklık nedeniyle ziyaretçilere erken kapatıldı. Kıta genelinde yüzlerce okulda eğitime ara verildi.Belçika’da ise aşırı sıcaklar nedeniyle ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Belçika Demir Yolları (SNCB), çarşamba ile cuma günleri arasında her gün yaklaşık 100 tren seferinin iptal edildiğini duyurdu.Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye sıcak hava dalgasının kenarındaMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa’daki aşırı sıcakların Türkiye’ye etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye’de sıcaklıkların haziran ayı ortalamalarının üzerinde seyrettiğini belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye'deki sıcaklık artışlarını görüyoruz. Sıcaklıklar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Haziran ayının ortalamasının 2-3 derece üstünde seyrediyor. Neden Avrupa gibi değil? Şundan dolayı, biz buna omega etkisi deriz. Bu sıcak hava Avrupa'nın üzerine oturmuş durumda. Daha çok batısını etkiliyor Avrupa'nın. Biz bu omeganın sağ tarafındayız. Doğu tarafında olduğumuz için de bu sıcak hava dalgasının kenarından etkileniyoruz."'Sıcak hava dalgasını temmuz ve ağustos ayında bekliyoruz'Türkiye için asıl riskli dönemin yazın ilerleyen ayları olduğuna dikkat çeken Şen, sıcak hava dalgasının temmuz ve ağustos aylarında etkili olabileceğini söyledi.Prof. Dr. Şen, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:"Esasında biz Türkiye'ye sıcak hava dalgasını Temmuz ayında bekliyoruz. Temmuz ve Ağustos ayında bekliyoruz, Eylül ayına sarkar mı ona da bakacağız. Yeni bir sistem daha gelir. Avrupa'daki o sıcak sistem önümüzdeki hafta bitiyor, enerjisini bitiriyor. Avrupa'da biraz nefes alacak, kurtulacak. Ama bu sürekli değişen bir sistem olduğu için bunun gibi, Avrupa'yı kasıp kavuran bu sistem gibi daha çok gelecek Avrupa'ya."Yağışlar durdu, sıcaklıklar yükseliyorTürkiye’de yağışların azalmasına da değinen Şen, mevcut meteorolojik sistem nedeniyle yağış geçişlerinin engellendiğini belirtti."Türkiye'de yağışlar da durdu. Önümüzdeki günlerde de yağış pek görünmüyor. İşte bu Avrupa'daki sıcak havanın etkisinden... Bu omega bloğu dediğimiz sistem bunu engelliyor, Cebeli Tarık Boğazı'ndan bu yana yağışlar geçmiyor."'Avrupa hakikaten kavruluyor'Küresel iklim olaylarının etkilerine de dikkat çeken Şen, El Nino'nun bu yıl güçlü seyrettiğini vurguladı."El Nino bu sene çok kuvvetli. Çok kuvvetli olmasından dolayı sıcak hava dalgası olarak dünyayı kavuruyor. La Nino olduğu zaman da daha soğuk bir hava oluyor. Avrupa hakikaten kavruluyor, özellikle İspanya ve Fransa, Almanya'ya da geliyor. Hafta sonunda Kuzey Avrupa'ya kayacak. Önümüzdeki hafta ise bu iyice Orta Avrupa'ya ve Balkanlara doğru kaymaya başlayacak. İşte o zaman doğu tarafındaki etkisi bizi de etkileyecek."

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