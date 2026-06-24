https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ilac-kacakciligi-operasyonunda-19-kisi-gozaltinda-yuksek-maliyetli-ilaclari-sahte-recetelerle-yurt-1106735565.html

İlaç kaçakçılığı operasyonunda 19 kişi gözaltında: Yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına kaçırdılar

İlaç kaçakçılığı operasyonunda 19 kişi gözaltında: Yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına kaçırdılar

Sputnik Türkiye

Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına gönderen 19 kişi gözaltına alındı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T08:29+0300

2026-06-24T08:29+0300

2026-06-24T08:29+0300

sağlik

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇laç

kaçakçılık

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Kanser, organ nakli, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalık tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin ederek yurt dışına gönderdikleri tespit edilen eczacılık sektöründe çalışan 19 kişi gözaltına alındı. Yüksek fiyatlı ilaçları gönderdilerEmniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.Hepsi eczacılık sektöründe çalışıyorÇalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇laç, kaçakçılık