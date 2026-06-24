https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ilac-kacakciligi-operasyonunda-19-kisi-gozaltinda-yuksek-maliyetli-ilaclari-sahte-recetelerle-yurt-1106735565.html
İlaç kaçakçılığı operasyonunda 19 kişi gözaltında: Yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına kaçırdılar
İlaç kaçakçılığı operasyonunda 19 kişi gözaltında: Yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına kaçırdılar
Sputnik Türkiye
Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına gönderen 19 kişi gözaltına alındı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T08:29+0300
2026-06-24T08:29+0300
2026-06-24T08:29+0300
sağlik
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇laç
kaçakçılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066070969_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_9422de13f40f1fda5e6fbf6a7da1aa29.jpg
Kanser, organ nakli, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalık tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin ederek yurt dışına gönderdikleri tespit edilen eczacılık sektöründe çalışan 19 kişi gözaltına alındı. Yüksek fiyatlı ilaçları gönderdilerEmniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.Hepsi eczacılık sektöründe çalışıyorÇalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/32-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-eklendi-bakan-isikhan-acikladi-1106448381.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066070969_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_774debb0de7b52e1a7c25e4e2da3c847.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇laç, kaçakçılık
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇laç, kaçakçılık
İlaç kaçakçılığı operasyonunda 19 kişi gözaltında: Yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına kaçırdılar
Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle yurt dışına gönderen 19 kişi gözaltına alındı.
Kanser, organ nakli, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalık tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin ederek yurt dışına gönderdikleri tespit edilen eczacılık sektöründe çalışan 19 kişi gözaltına alındı.
Yüksek fiyatlı ilaçları gönderdiler
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.
Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.
Hepsi eczacılık sektöründe çalışıyor
Çalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.