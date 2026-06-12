https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/32-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-eklendi-bakan-isikhan-acikladi-1106448381.html
32 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine eklendi: Bakan Işıkhan açıkladı
32 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine eklendi: Bakan Işıkhan açıkladı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T10:31+0300
2026-06-12T10:31+0300
2026-06-12T10:31+0300
sağlik
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
vedat ışıkhan
i̇laç
ilaç geri ödemesi
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32 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine eklendi. İlaçlarla ilgili gelişmeyi Bakan Işıkhan açıkladı.Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/sgk-istedi-o-ilaclar-geri-odeme-listesine-alindi-yurt-disindan-getirilecek-1104858997.html
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sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, vedat ışıkhan, i̇laç, ilaç geri ödemesi
sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, vedat ışıkhan, i̇laç, ilaç geri ödemesi
32 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine eklendi: Bakan Işıkhan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
32 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine eklendi. İlaçlarla ilgili gelişmeyi Bakan Işıkhan açıkladı.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."