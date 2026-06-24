https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/il-emniyet-mudurlugunden-sanal-devriye-aciklamasi-mustehcen-icerikli-32-sosyal-medya-hesabina-1106732643.html
İl Emniyet Müdürlüğü'nden sanal devriye açıklaması: Müstehcen içerikli 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
İl Emniyet Müdürlüğü'nden sanal devriye açıklaması: Müstehcen içerikli 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, müstehcen içerikli 32 sosyal medya... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T00:30+0300
2026-06-24T00:30+0300
2026-06-24T00:30+0300
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siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü
müstehcenlik
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdüğü ifade edildi.Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, çeşitli sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen paylaşımların tespit edildiğinin belirtildi.Vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda 32 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alındığı bildirildi.Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada "Vatandaşlarımızın güvenli dijital ortamda bulunmalarını sağlamak, dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerden korunmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerekli adli ve idari çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/11-ilde-fuhus-operasyonu-19-kisi-yakalandi-hesap-ajandasi-ele-gecirildi-1106731173.html
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siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , müstehcenlik, sosyal medya
siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , müstehcenlik, sosyal medya
İl Emniyet Müdürlüğü'nden sanal devriye açıklaması: Müstehcen içerikli 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, müstehcen içerikli 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdüğü ifade edildi.
Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, çeşitli sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen paylaşımların tespit edildiğinin belirtildi.
Vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda 32 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alındığı bildirildi.
Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada "Vatandaşlarımızın güvenli dijital ortamda bulunmalarını sağlamak, dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerden korunmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerekli adli ve idari çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.