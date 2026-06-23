https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/11-ilde-fuhus-operasyonu-19-kisi-yakalandi-hesap-ajandasi-ele-gecirildi-1106731173.html
11 ilde fuhuş operasyonu: 19 kişi yakalandı, hesap ajandası ele geçirildi
11 ilde fuhuş operasyonu: 19 kişi yakalandı, hesap ajandası ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli merkezli 11 ilde fuhşa yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş kayıtlarının tutulduğu hesap ajandası ele geçirildi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T22:35+0300
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.Kocaeli, İstanbul, Bursa, Amasya ve Van’ın da aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlamalarıyla 19 şüpheli yakalandı.Operasyonda 12’si yabancı uyruklu 15 mağdur kadın kurtarılırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, fişekler, fuhuş kayıtlarının tutulduğu hesap ajandası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/istanbuldaki-fuhus-sorusturmasi-kapsaminda-is-insani-turgut-koc-tutuklandi-1105688099.html
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kocaeli, türkiye, fuhuş, fuhuş operasyonu, ajanda, operasyon
kocaeli, türkiye, fuhuş, fuhuş operasyonu, ajanda, operasyon
11 ilde fuhuş operasyonu: 19 kişi yakalandı, hesap ajandası ele geçirildi
Kocaeli merkezli 11 ilde fuhşa yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş kayıtlarının tutulduğu hesap ajandası ele geçirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
Kocaeli, İstanbul, Bursa, Amasya ve Van’ın da aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlamalarıyla 19 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 12’si yabancı uyruklu 15 mağdur kadın kurtarılırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, fişekler, fuhuş kayıtlarının tutulduğu hesap ajandası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.