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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/icisleri-bakanligi-acikladi-van-saray-belediye-baskani-acar-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1106751429.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi
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Saray'da 29 Nisan'da bir çocuğun hayatını kaybettiği bir çocuğunsa yaralandığı sahipsiz köpek saldırısı olayıyla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van 'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesinin tamamlandığı ve inceleme neticesinde Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği bildirildi.Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın ihmalinin bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar da ifade edildi:
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i̇çişleri bakanlığı, van, davut acar'
i̇çişleri bakanlığı, van, davut acar'

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi

22:02 24.06.2026
© AAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
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Saray'da 29 Nisan'da bir çocuğun hayatını kaybettiği bir çocuğunsa yaralandığı sahipsiz köpek saldırısı olayıyla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Acar'ın olayda sorumluluğu ve ihmalinin bulunduğu değerlendirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van 'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesinin tamamlandığı ve inceleme neticesinde Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği bildirildi.
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın ihmalinin bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar da ifade edildi:

Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir.

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