https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/gayrettepe-halkali-metrosu-rekor-kirdi-1-gunde-50-binden-fazla-kisi-tasidi-1106742793.html

Gayrettepe-Halkalı Metrosu rekor kırdı: 1 günde 50 binden fazla kişi taşıdı

Gayrettepe-Halkalı Metrosu rekor kırdı: 1 günde 50 binden fazla kişi taşıdı

Sputnik Türkiye

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T13:51+0300

2026-06-24T13:51+0300

2026-06-24T13:51+0300

türki̇ye

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

halkalı

gayrettepe

i̇stanbul havalimanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105794555_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a08513b8dbe441320d48ca99d5093fce.jpg

Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu olarak açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı. Bakan Uraloğlu duyurduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 20 Haziran'da TCDD Taşımacılık tarafından işletilmeye başlandığını anımsattı.Hattın, 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi hizmete alınmadan önce 33 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, burada en yüksek yolcu sayısının 30 Nisan'da 47 bin 925 yolcuyla kaydedildiğini vurguladı.Uraloğlu, son etabın da hizmete girmesiyle tamamı yer altında olan metro sınıfında "Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu" ünvanını alan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nda yolcu sayısının arttığına dikkati çekti.31 Temmuz'a kadar ücretsizHatta, 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet verilerek rekor kırıldığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:"19 Haziran'da açılan Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonları, hattın genel performansına büyük katkı sağladı. Halkalı-Arnavutköy kesimi 3 günde toplam 56 bin 555 yolcuya hizmet verdi. 2026 yılı genelinde Gayrettepe-Arnavutköy arasında günlük yolcu ortalaması 35 bin 949'a ulaştı. Halkalı-Arnavutköy'ün hizmete girmesiyle bu rakam yüzde 33 artarak günlük ortalama 47 bin 762 yolcuya yükseldi. 22 Haziran'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nda en yüksek yolcu yoğunluğu yüzde 22,7'lik payla Gayrettepe ve yüzde 18,6'lık payla İstanbul Havalimanı istasyonlarında gerçekleşti. Yeni açılan duraklarımızdan Halkalı, toplam yolcuların yüzde 6,6'sını, Kayaşehir ise yüzde 5,6'sını ağırlayarak sisteme çok hızlı entegre oldu. Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılışı yapılan 5 istasyonunda geçerli olmak üzere 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/halkali-arnavutkoy-hatti-19-haziranda-acilacak-1106541664.html

türki̇ye

halkalı

gayrettepe

i̇stanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, halkalı, gayrettepe, i̇stanbul havalimanı